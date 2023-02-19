https://ria.ru/20230219/donetsk-1852937411.html

Украинские войска за час выпустили по Донецку 11 снарядов

Украинские войска за час выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска за час выпустили по Донецку 11 снарядов

Украинские войска за час выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:36

2023-02-19T09:36

2023-02-19T09:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. По данным СЦКК, позднее, в 8.45 и 9.10 мск из населенных пунктов Тоненькое и Орловка в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка было выпущено еще шесть снарядов калибром 155 мм. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230219/donbass-1852930454.html

https://ria.ru/20230219/dnr-1852915195.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато