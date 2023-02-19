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Украинские войска за час выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852937411.html
Украинские войска за час выпустили по Донецку 11 снарядов
Украинские войска за час выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска за час выпустили по Донецку 11 снарядов
Украинские войска за час выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:36
2023-02-19T09:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. По данным СЦКК, позднее, в 8.45 и 9.10 мск из населенных пунктов Тоненькое и Орловка в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка было выпущено еще шесть снарядов калибром 155 мм. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230219/donbass-1852930454.html
https://ria.ru/20230219/dnr-1852915195.html
донецк
куйбышевский район
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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
09:36 19.02.2023
 
Украинские войска за час выпустили по Донецку 11 снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска за час выпустили по Донецку 11 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
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По данным СЦКК, позднее, в 8.45 и 9.10 мск из населенных пунктов Тоненькое и Орловка в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка было выпущено еще шесть снарядов калибром 155 мм.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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