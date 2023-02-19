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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.02.2023
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T08:31
2023-02-19T08:31
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
08:31 19.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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