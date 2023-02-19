https://ria.ru/20230219/donbass-1852943628.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T10:42

2023-02-19T10:42

2023-02-19T10:42

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.20 - населенный пункт Авдеевка – город Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, по данным представительства, с 9.30 до 10.15 из населенных пунктов Галициновка, Желанное первое, Мемрик и Нетайлово были обстреляны Кировский и Куйбышевские районы Донецка. По ним было выпущено 19 снарядов калибром 152 и 155 мм. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230219/donbass-1852930454.html

https://ria.ru/20230219/dnr-1852915195.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия