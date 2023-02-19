Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/donbass-1852943628.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:42
2023-02-19T10:42
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.20 - населенный пункт Авдеевка – город Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, по данным представительства, с 9.30 до 10.15 из населенных пунктов Галициновка, Желанное первое, Мемрик и Нетайлово были обстреляны Кировский и Куйбышевские районы Донецка. По ним было выпущено 19 снарядов калибром 152 и 155 мм. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230219/donbass-1852930454.html
https://ria.ru/20230219/dnr-1852915195.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
10:42 19.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.20 - населенный пункт Авдеевка – город Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
08:16Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Зайцево
Кроме того, по данным представительства, с 9.30 до 10.15 из населенных пунктов Галициновка, Желанное первое, Мемрик и Нетайлово были обстреляны Кировский и Куйбышевские районы Донецка. По ним было выпущено 19 снарядов калибром 152 и 155 мм.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
00:31Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала