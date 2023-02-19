https://ria.ru/20230219/donbass-1852930454.html
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T08:16
2023-02-19T08:16
2023-02-19T08:16
специальная военная операция на украине
происшествия
зайцево
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852920204.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Зайцево
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда натовского калибра