https://ria.ru/20230219/donbass-1852930454.html

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T08:16

2023-02-19T08:16

2023-02-19T08:16

специальная военная операция на украине

происшествия

зайцево

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230219/donetsk-1852920204.html

зайцево

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато