https://ria.ru/20230219/dnr-1852915195.html

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 45 боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T00:31

2023-02-19T00:31

2023-02-19T00:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

зайцево

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 45 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 24 обстрела.

https://ria.ru/20230217/obstrel-1852695328.html

донецкая народная республика

украина

зайцево

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донецкая народная республика, украина, зайцево, сцкк