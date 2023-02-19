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Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/dnr-1852915195.html
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 45 боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T00:31
2023-02-19T00:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
зайцево
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 45 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 24 обстрела.
https://ria.ru/20230217/obstrel-1852695328.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, зайцево, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Зайцево, СЦКК
00:31 19.02.2023
 
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 45 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 45 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. (Противник вывустил - ред.) 45 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Донецк.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 24 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЗайцевоСЦКК
 
 
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