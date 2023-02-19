Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 45 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 45 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. (Противник вывустил - ред.) 45 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Донецк.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 24 обстрела.