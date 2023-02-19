https://ria.ru/20230219/diversifikatsiya-1852970424.html

Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа

Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа - РИА Новости, 19.02.2023

Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа

"Газпром" думает о новых рынках, заявил глава компании Алексей Миллер, комментируя диверсификацию маршрутов. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:40

2023-02-19T14:40

2023-02-19T15:00

экономика

алексей миллер

газпром

россия

китай

павел зарубин

сила сибири — 2

газпром экспорт

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. "Газпром" думает о новых рынках, заявил глава компании Алексей Миллер, комментируя диверсификацию маршрутов."Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее − 100,9 миллиарда кубометров газа (−45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов.Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины."Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов", – добавил он."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. В конце января текущего года Россия и Китай подписали по данному маршруту межправительственное соглашение, документ еще предстоит ратифицировать.Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".

https://ria.ru/20230213/gaz-1851760179.html

https://ria.ru/20230217/gaz-1852664433.html

россия

китай

европа

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экономика, алексей миллер, газпром, россия, китай, павел зарубин, сила сибири — 2, газпром экспорт, северный поток, европа