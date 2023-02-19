14:40 19.02.2023 (обновлено: 15:00 19.02.2023)
Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа
Миллер заявил, что в "Газпроме" думают о выходе на новые рынки
Алексей Миллер. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. "Газпром" думает о новых рынках, заявил глава компании Алексей Миллер, комментируя диверсификацию маршрутов.
"То, что касается диверсификации маршрутов, – это всегда полезная вещь, нельзя яйца складывать в одну корзину. Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много, и на многие-многие годы", – сказал Миллер на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее − 100,9 миллиарда кубометров газа (−45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов.
Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
"Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов", – добавил он.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. В конце января текущего года Россия и Китай подписали по данному маршруту межправительственное соглашение, документ еще предстоит ратифицировать.
Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".