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Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа - РИА Новости, 19.02.2023
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Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа
Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа - РИА Новости, 19.02.2023
Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа
"Газпром" думает о новых рынках, заявил глава компании Алексей Миллер, комментируя диверсификацию маршрутов. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:40
2023-02-19T15:00
экономика
алексей миллер
газпром
россия
китай
павел зарубин
сила сибири — 2
газпром экспорт
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. "Газпром" думает о новых рынках, заявил глава компании Алексей Миллер, комментируя диверсификацию маршрутов."Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее − 100,9 миллиарда кубометров газа (−45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов.Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины."Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов", – добавил он."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. В конце января текущего года Россия и Китай подписали по данному маршруту межправительственное соглашение, документ еще предстоит ратифицировать.Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".
https://ria.ru/20230213/gaz-1851760179.html
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экономика, алексей миллер, газпром, россия, китай, павел зарубин, сила сибири — 2, газпром экспорт, северный поток, европа
Экономика, Алексей Миллер, Газпром, Россия, Китай, Павел Зарубин, Сила Сибири — 2, Газпром Экспорт, Северный поток, Европа
14:40 19.02.2023 (обновлено: 15:00 19.02.2023)
 
Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа

Миллер заявил, что в "Газпроме" думают о выходе на новые рынки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алексей Миллер. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. "Газпром" думает о новых рынках, заявил глава компании Алексей Миллер, комментируя диверсификацию маршрутов.

"То, что касается диверсификации маршрутов, – это всегда полезная вещь, нельзя яйца складывать в одну корзину. Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много, и на многие-многие годы", – сказал Миллер на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее − 100,9 миллиарда кубометров газа (−45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов.
Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
"Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов", – добавил он.
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"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. В конце января текущего года Россия и Китай подписали по данному маршруту межправительственное соглашение, документ еще предстоит ратифицировать.
Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".
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