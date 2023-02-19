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Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся - РИА Новости, 19.02.2023
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Туризм
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Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся
Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся - РИА Новости, 19.02.2023
Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся
Один из пассажиров при посадке на рейс Москва-Казань был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; во время ожидания наряда полиции он... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T17:36
2023-02-19T17:36
туризм
новости - туризм
москва
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Один из пассажиров при посадке на рейс Москва-Казань был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; во время ожидания наряда полиции он вышел из самолета на перрон и разделся, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7. "Девятнадцатого февраля во время посадки на рейс S7 1051 из Москвы в Казань один из пассажиров нарушил правила поведения на борту. Пассажир с признаками алкогольного опьянения не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался", - говорится в сообщении. По решению командира воздушного судна был вызван наряд полиции. "Во время ожидания наряда полиции пассажир вышел из самолета на перрон, разделся. На перроне пассажир находился в сопровождении сотрудников службы безопасности аэропорта. После прибытия сотрудников полиции пассажир был задержан и снят с рейса. На него составлен административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ", - отмечает пресс-служба S7. В пресс-службе "Домодедово" РИА Новости сообщили, что инцидент никак не повлиял на работу аэропорта.
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новости - туризм, москва, домодедово (аэропорт), s7 airlines, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Домодедово (аэропорт), S7 Airlines, Происшествия
17:36 19.02.2023
 
Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся

В Домодедово авиадебошир во время ожидания полиции вышел из самолета на перрон и разделся

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолет во время взлета в аэропорту "Домодедово"
Самолет во время взлета в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Самолет во время взлета в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Один из пассажиров при посадке на рейс Москва-Казань был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; во время ожидания наряда полиции он вышел из самолета на перрон и разделся, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7.
"Девятнадцатого февраля во время посадки на рейс S7 1051 из Москвы в Казань один из пассажиров нарушил правила поведения на борту. Пассажир с признаками алкогольного опьянения не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался", - говорится в сообщении.
По решению командира воздушного судна был вызван наряд полиции.
"Во время ожидания наряда полиции пассажир вышел из самолета на перрон, разделся. На перроне пассажир находился в сопровождении сотрудников службы безопасности аэропорта. После прибытия сотрудников полиции пассажир был задержан и снят с рейса. На него составлен административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ", - отмечает пресс-служба S7.
В пресс-службе "Домодедово" РИА Новости сообщили, что инцидент никак не повлиял на работу аэропорта.
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