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Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся

Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся - РИА Новости, 19.02.2023

Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся

Один из пассажиров при посадке на рейс Москва-Казань был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; во время ожидания наряда полиции он... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T17:36

2023-02-19T17:36

2023-02-19T17:36

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Один из пассажиров при посадке на рейс Москва-Казань был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; во время ожидания наряда полиции он вышел из самолета на перрон и разделся, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7. "Девятнадцатого февраля во время посадки на рейс S7 1051 из Москвы в Казань один из пассажиров нарушил правила поведения на борту. Пассажир с признаками алкогольного опьянения не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался", - говорится в сообщении. По решению командира воздушного судна был вызван наряд полиции. "Во время ожидания наряда полиции пассажир вышел из самолета на перрон, разделся. На перроне пассажир находился в сопровождении сотрудников службы безопасности аэропорта. После прибытия сотрудников полиции пассажир был задержан и снят с рейса. На него составлен административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ", - отмечает пресс-служба S7. В пресс-службе "Домодедово" РИА Новости сообщили, что инцидент никак не повлиял на работу аэропорта.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, москва, домодедово (аэропорт), s7 airlines, происшествия