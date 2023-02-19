https://ria.ru/20230219/davlenie-1852979862.html

Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР

Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР - РИА Новости, 19.02.2023

Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР

Пекин не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:49

2023-02-19T15:49

2023-02-19T16:33

в мире

китай

ван и (политик)

сша

энтони блинкен

россия

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ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Пекин не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. "Мы никогда не смиримся с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР. Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина — это внутреннее дело двух независимых государств. Китайский дипломат также отметил, что в украинском вопросе его страна всегда играла конструктивную роль, выступая за содействие миру и проведение переговоров. По его словам, такой крупной державе как Соединенные Штаты тоже следовало бы продвигать политическое урегулирование кризиса, "а не подливать масла в огонь и пользоваться возможностью для извлечения выгоды".

https://ria.ru/20230217/zayavleniya-1852788742.html

https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html

китай

сша

россия

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в мире, китай, ван и (политик), сша, энтони блинкен, россия