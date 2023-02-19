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Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР - РИА Новости, 19.02.2023
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Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР
Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР - РИА Новости, 19.02.2023
Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР
Пекин не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:49
2023-02-19T16:33
в мире
китай
ван и (политик)
сша
энтони блинкен
россия
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ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Пекин не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. "Мы никогда не смиримся с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР. Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина — это внутреннее дело двух независимых государств. Китайский дипломат также отметил, что в украинском вопросе его страна всегда играла конструктивную роль, выступая за содействие миру и проведение переговоров. По его словам, такой крупной державе как Соединенные Штаты тоже следовало бы продвигать политическое урегулирование кризиса, "а не подливать масла в огонь и пользоваться возможностью для извлечения выгоды".
https://ria.ru/20230217/zayavleniya-1852788742.html
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в мире, китай, ван и (политик), сша, энтони блинкен, россия
В мире, Китай, Ван И (политик), США, Энтони Блинкен, Россия
15:49 19.02.2023 (обновлено: 16:33 19.02.2023)
 
Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР

Ван И: Пекин никогда не смирится с давлением США на российско-китайские отношения

© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкПекин, Китай
Пекин, Китай - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Савицкий
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Пекин, Китай. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Пекин не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.
"Мы никогда не смиримся с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР.
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Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина — это внутреннее дело двух независимых государств.
Китайский дипломат также отметил, что в украинском вопросе его страна всегда играла конструктивную роль, выступая за содействие миру и проведение переговоров. По его словам, такой крупной державе как Соединенные Штаты тоже следовало бы продвигать политическое урегулирование кризиса, "а не подливать масла в огонь и пользоваться возможностью для извлечения выгоды".
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