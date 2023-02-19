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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию культурного центра в Дамаске
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию культурного центра в Дамаске - РИА Новости, 19.02.2023
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию культурного центра в Дамаске
Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар, в результате которого в Дамаске разрушены здания Технического института и культурного центра, сообщил... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:09
2023-02-19T22:09
2023-02-19T22:09
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар, в результате которого в Дамаске разрушены здания Технического института и культурного центра, сообщил замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов на брифинге. "Девятнадцатого февраля с 00.22 до 00.27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса. По данным сирийской стороны, погибло 5, ранено 15 человек", - сказал Гуринов на брифинге.
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в мире, дамаск (город), f-16, израиль, сирия, голанские высоты
В мире, Дамаск (город), F-16, Израиль, Сирия, Голанские высоты
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию культурного центра в Дамаске
ЦПВС: ВВС Израиля при ракетном ударе по Дамаску разрушили здание культурного центра