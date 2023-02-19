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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию культурного центра в Дамаске

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию культурного центра в Дамаске - РИА Новости, 19.02.2023

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию культурного центра в Дамаске

Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар, в результате которого в Дамаске разрушены здания Технического института и культурного центра, сообщил... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:09

2023-02-19T22:09

2023-02-19T22:09

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f-16

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар, в результате которого в Дамаске разрушены здания Технического института и культурного центра, сообщил замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов на брифинге. "Девятнадцатого февраля с 00.22 до 00.27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса. По данным сирийской стороны, погибло 5, ранено 15 человек", - сказал Гуринов на брифинге.

https://ria.ru/20230219/siriya-1852977518.html

дамаск (город)

израиль

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в мире, дамаск (город), f-16, израиль, сирия, голанские высоты