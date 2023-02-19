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В МИД России осудили удары Израиля по Дамаску и окрестностям

В МИД России осудили удары Израиля по Дамаску и окрестностям - РИА Новости, 19.02.2023

В МИД России осудили удары Израиля по Дамаску и окрестностям

Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям, считает их грубым нарушением норм международного права, следует из комментария МИД РФ. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:27

2023-02-19T15:27

2023-02-19T15:30

израиль

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сирия

дамаск (город)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям, считает их грубым нарушением норм международного права, следует из комментария МИД РФ."Исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы", - добавили в ведомстве.По данным сирийских властей, в результате ударов Израиля по Дамаску минувшей ночью погибли по меньшей мере пять человек и 15 пострадали, были разрушены несколько домов.

https://ria.ru/20230219/siriya-1852915339.html

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израиль, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, дамаск (город)