Рейтинг@Mail.ru
В МИД России осудили удары Израиля по Дамаску и окрестностям - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/damask-1852976148.html
В МИД России осудили удары Израиля по Дамаску и окрестностям
В МИД России осудили удары Израиля по Дамаску и окрестностям - РИА Новости, 19.02.2023
В МИД России осудили удары Израиля по Дамаску и окрестностям
Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям, считает их грубым нарушением норм международного права, следует из комментария МИД РФ. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:27
2023-02-19T15:30
израиль
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сирия
дамаск (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734621785_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_8e0182c0792c0c5a48b3fa9fb3d8ba2d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям, считает их грубым нарушением норм международного права, следует из комментария МИД РФ."Исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы", - добавили в ведомстве.По данным сирийских властей, в результате ударов Израиля по Дамаску минувшей ночью погибли по меньшей мере пять человек и 15 пострадали, были разрушены несколько домов.
https://ria.ru/20230219/siriya-1852915339.html
израиль
россия
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109575_739:0:3283:1908_1920x0_80_0_0_299ada6abdfd641273e1c14d51524d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, дамаск (город)
Израиль, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сирия, Дамаск (город)
15:27 19.02.2023 (обновлено: 15:30 19.02.2023)
 
В МИД России осудили удары Израиля по Дамаску и окрестностям

В МИД России назвали удары Израиля по Дамаску грубым нарушением международного права

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям, считает их грубым нарушением норм международного права, следует из комментария МИД РФ.
"Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы", - добавили в ведомстве.
По данным сирийских властей, в результате ударов Израиля по Дамаску минувшей ночью погибли по меньшей мере пять человек и 15 пострадали, были разрушены несколько домов.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 00:40Война в Сирии
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
 
ИзраильРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала