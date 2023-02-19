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Система ПВО в Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска

Система ПВО в Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска - РИА Новости, 19.02.2023

Система ПВО в Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска

Система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания САНА. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T00:47

2023-02-19T00:47

2023-02-19T01:54

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ДАМАСК, 19 фев - РИА Новости. Система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания САНА. Тем временем корреспондент РИА Новости сообщил, что в сирийской столице слышны мощные взрывы. "Системы ПВО противодействуют воздушной израильской агрессии над Дамаском", - передает госагентство.Как позднее сообщил РИА Новости источник в столичной полиции, жилой квартал на юге Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом. "Ударам Израиля подвергся жилой дом в районе Каферсусе в Дамаске", - сказал собеседник агентства.По данным САНА, кареты скорой помощи направлены к месту ЧП. "Погибшие и раненые есть в результате израильской агрессии по жилым районам Дамаска", - заявил источник госагентства в полиции города. Официальных данных о жертвах и погибших на данный момент нет. Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и двое пострадавших. Он отметил, что состояние раненых - стабильное.

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сирия, в мире, дамаск (город)