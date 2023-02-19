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Посол России в Польше почтил память генерала Красной армии Черняховского

Посол России в Польше почтил память генерала Красной армии Черняховского - РИА Новости, 19.02.2023

Посол России в Польше почтил память генерала Красной армии Черняховского

Посол России в Польше Сергей Андреев почтил память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно,... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:11

2023-02-19T15:11

2023-02-19T15:11

в мире

иван черняховский

польша

россия

пененжно

сергей андреев (дипломат)

сергей семенов

великая отечественная война (1941-1945)

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев почтил память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, сообщает посольство. На месте гибели генерала Черняховского в польском городе Пененжно (бывший город Мельзак в Восточной Пруссии) до недавнего времени находился памятник военачальнику. Он был установлен в начале 1970-х годов. По приказу главы города Казимежа Кейдо бюст, прикрепленный к монументу, был демонтирован в сентябре 2015 года, что вызвало крайнее возмущение в России. Затем была разобрана и бетонная стела, к которой был прикреплен бюст. Этот памятник стал одной из первых "жертв" польского "закона о декоммунизации". "Посол Российской Федерации в Республике Польша Сергей Андреев, генеральный консул России в Гданьске Сергей Семенов, а также сотрудники российских загранучреждений возложили цветы в городе Пененжно (Варминьско-Мазурское воеводство) на месте, где 18 февраля 1945 года смертельное ранение получил дважды Герой Советского Союза, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский", - говорится в сообщении. Также российские дипломаты возложили цветы на участке городского кладбища города Пененжно, где похоронены воины Красной армии, погибшие в боях за освобождение города, и у памятного камня близ города Ольштын на месте, где в 1945 года погиб Герой Советского Союза красноармеец Петр Дернов, закрывший своим телом амбразуру вражеской огневой точки. В памятных мероприятиях приняли участие и представители польских ветеранских организаций. Иван Данилович Черняховский - советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. С 15 апреля 1944 года был командующим войсками Западного фронта, а с 24 апреля 1944 года - 3-го Белорусского фронта, участвовал в боях по освобождению Белоруссии. Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Суворова I степени, четырьмя орденами Красного Знамени, а также орденами Кутузова и Хмельницкого I степени. Черняховский был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии 18 февраля 1945 года и в тот же день скончался.

https://ria.ru/20230110/reparatsii-1843884838.html

https://ria.ru/20230125/reparatsii-1847277597.html

польша

россия

пененжно

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в мире, иван черняховский, польша, россия, пененжно, сергей андреев (дипломат), сергей семенов, великая отечественная война (1941-1945)