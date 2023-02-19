https://ria.ru/20230219/bunker-1852968185.html

Репортер Times разузнал об обстановке в бункере Зеленского

Репортер Times разузнал об обстановке в бункере Зеленского - РИА Новости, 19.02.2023

Репортер Times разузнал об обстановке в бункере Зеленского

Британское издание Times опубликовало статью, в которой написало о порядках и обстановке в бункере Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:28

2023-02-19T14:28

2023-02-19T15:50

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британское издание Times опубликовало статью, в которой написало о порядках и обстановке в бункере Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой. Как пишет газета, ее журналист побывал в Киеве и поговорил о бункере с названными и неназванными украинскими чиновниками, знакомыми с режимной работой укрытия. Среди источников информации называются в том числе советник Зеленского Александр Роднянский и министр агрополитики Николай Сольский. "Контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс (офис Зеленского), доступ предоставляется только тем, у кого есть надлежащие документы и паспорт", — говорится в материале. Отмечается, что солдаты спрашивают у граждан секретные пароли, которые меняются каждый день."Зачастую бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести", — уточняется в статье. В самом здании не включают свет, а шторы задернуты, пишет издание. По его данным, после начала российской спецоперации основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. По словам одного из источников газеты, первоначально планировалось, что чиновники пробудут под землей в течение недели. Однако, пишет издание, Зеленский и его помощники прожили в бункерах "большую часть двух месяцев". Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении. Документ запрещает распространять информацию о плане объекта, его местоположении, находящихся в бункере удобствах или даже о подаваемой в нем еде. Отмечается, что оказавшаяся в изоляции команда Зеленского узнавала о подробностях конфликта в стране благодаря своим айфонам. Один из украинских чиновников рассказал газете, что однажды ночью решил выбраться из укрытия и поужинать в ресторане. Он отправил фотографию неназванному украинскому депутату, на что тот ответил ругательствами. Позднее депутат также пришел в заведение, заказал бургер и еду для других обитателей бункера.

https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851664377.html

https://ria.ru/20230122/zaporozhe-1846604714.html

https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849827920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, в мире, россия, владимир зеленский, александр роднянский, украина