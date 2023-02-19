https://ria.ru/20230219/bunker-1852968185.html
Репортер Times разузнал об обстановке в бункере Зеленского
Репортер Times разузнал об обстановке в бункере Зеленского - РИА Новости, 19.02.2023
Репортер Times разузнал об обстановке в бункере Зеленского
Британское издание Times опубликовало статью, в которой написало о порядках и обстановке в бункере Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:28
2023-02-19T14:28
2023-02-19T15:50
киев
в мире
россия
владимир зеленский
александр роднянский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_436c9279612a2d05313623f9a063df75.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британское издание Times опубликовало статью, в которой написало о порядках и обстановке в бункере Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой. Как пишет газета, ее журналист побывал в Киеве и поговорил о бункере с названными и неназванными украинскими чиновниками, знакомыми с режимной работой укрытия. Среди источников информации называются в том числе советник Зеленского Александр Роднянский и министр агрополитики Николай Сольский. "Контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс (офис Зеленского), доступ предоставляется только тем, у кого есть надлежащие документы и паспорт", — говорится в материале. Отмечается, что солдаты спрашивают у граждан секретные пароли, которые меняются каждый день."Зачастую бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести", — уточняется в статье. В самом здании не включают свет, а шторы задернуты, пишет издание. По его данным, после начала российской спецоперации основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. По словам одного из источников газеты, первоначально планировалось, что чиновники пробудут под землей в течение недели. Однако, пишет издание, Зеленский и его помощники прожили в бункерах "большую часть двух месяцев". Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении. Документ запрещает распространять информацию о плане объекта, его местоположении, находящихся в бункере удобствах или даже о подаваемой в нем еде. Отмечается, что оказавшаяся в изоляции команда Зеленского узнавала о подробностях конфликта в стране благодаря своим айфонам. Один из украинских чиновников рассказал газете, что однажды ночью решил выбраться из укрытия и поужинать в ресторане. Он отправил фотографию неназванному украинскому депутату, на что тот ответил ругательствами. Позднее депутат также пришел в заведение, заказал бургер и еду для других обитателей бункера.
https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851664377.html
https://ria.ru/20230122/zaporozhe-1846604714.html
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849827920.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_67:0:1890:1367_1920x0_80_0_0_fe3d6f2fe6548f72c0a53517998299b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, россия, владимир зеленский, александр роднянский, украина
Киев, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Александр Роднянский, Украина
14:28 19.02.2023 (обновлено: 15:50 19.02.2023)
Репортер Times разузнал об обстановке в бункере Зеленского
Репортер The Times рассказал об обстановке в бункере Зеленского и его офисе на Банковой
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Британское издание Times
опубликовало статью, в которой написало о порядках и обстановке в бункере Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
Как пишет газета, ее журналист побывал в Киеве
и поговорил о бункере с названными и неназванными украинскими чиновниками, знакомыми с режимной работой укрытия. Среди источников информации называются в том числе советник Зеленского Александр Роднянский
и министр агрополитики Николай Сольский.
"Контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс (офис Зеленского), доступ предоставляется только тем, у кого есть надлежащие документы и паспорт", — говорится в материале.
Отмечается, что солдаты спрашивают у граждан секретные пароли, которые меняются каждый день.
"Зачастую бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести", — уточняется в статье.
В самом здании не включают свет, а шторы задернуты, пишет издание.
По его данным, после начала российской спецоперации основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. По словам одного из источников газеты, первоначально планировалось, что чиновники пробудут под землей в течение недели. Однако, пишет издание, Зеленский и его помощники прожили в бункерах "большую часть двух месяцев".
Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении. Документ запрещает распространять информацию о плане объекта, его местоположении, находящихся в бункере удобствах или даже о подаваемой в нем еде. Отмечается, что оказавшаяся в изоляции команда Зеленского
узнавала о подробностях конфликта в стране благодаря своим айфонам.
Один из украинских чиновников рассказал газете, что однажды ночью решил выбраться из укрытия и поужинать в ресторане. Он отправил фотографию неназванному украинскому депутату, на что тот ответил ругательствами. Позднее депутат также пришел в заведение, заказал бургер и еду для других обитателей бункера.