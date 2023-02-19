15:08 19.02.2023 (обновлено: 15:16 19.02.2023)
Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Минобороны: российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР
САУ "Акация" ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1", сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.
"В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.