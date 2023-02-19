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Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/buk-1852973560.html
Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР - РИА Новости, 19.02.2023
Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1",... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:08
2023-02-19T15:16
специальная военная операция на украине
бук (зенитный ракетный комплекс)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1", сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Бук (зенитный ракетный комплекс), Донецкая Народная Республика
15:08 19.02.2023 (обновлено: 15:16 19.02.2023)
 
Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР

Минобороны: российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСАУ "Акация" ВС РФ в зоне проведения СВО
САУ Акация ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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САУ "Акация" ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1", сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБук (зенитный ракетный комплекс)Донецкая Народная Республика
 
 
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