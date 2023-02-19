https://ria.ru/20230219/buk-1852973560.html

Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР

Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР - РИА Новости, 19.02.2023

Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" в ДНР

"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1",... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:08

2023-02-19T15:08

2023-02-19T15:16

специальная военная операция на украине

бук (зенитный ракетный комплекс)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1", сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика