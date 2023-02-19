https://ria.ru/20230219/britaniya-1852994744.html

Express: Путин щелкнул по носу Британию и заработал миллиарды для России

Express: Путин щелкнул по носу Британию и заработал миллиарды для России - РИА Новости, 19.02.2023

Express: Путин щелкнул по носу Британию и заработал миллиарды для России

Россия наслаждается нефтяным бумом и зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на западные санкции и уход с рынка британских энергетических... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T17:32

2023-02-19T17:32

2023-02-19T17:34

политика

россия

владимир путин

shell

bp plc.

sakhalin energy

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия наслаждается нефтяным бумом и зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на западные санкции и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP, пишет Express.Уход европейских и американских компаний не ударил по отрасли. Наоборот, количество буровых скважин за год увеличилось на семь процентов, а объемы добычи нефти быстро вернулись к нормальным показателям."Россия смогла сохранить большую часть компетенций, активов и технологий в сфере нефтесервиса", — отметили опрошенные британской газетой специалисты.Летом прошлого года президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — заменили на новое российское юрлицо, а имущество компании отдали в собственность государства. Как отметило издание Financial Times, такое решение было "щелчком по носу" для производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы.

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политика, россия, владимир путин, shell, bp plc., sakhalin energy