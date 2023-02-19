17:32 19.02.2023 (обновлено: 17:34 19.02.2023)
Express: Путин щелкнул по носу Британию и заработал миллиарды для России
Express: Путин щелкнул по носу западных нефтяных гигантов и заработал миллиарды для России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия наслаждается нефтяным бумом и зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на западные санкции и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP, пишет Express.
"Похоже, что российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается", — говорится в статье.
Уход европейских и американских компаний не ударил по отрасли. Наоборот, количество буровых скважин за год увеличилось на семь процентов, а объемы добычи нефти быстро вернулись к нормальным показателям.
"Россия смогла сохранить большую часть компетенций, активов и технологий в сфере нефтесервиса", — отметили опрошенные британской газетой специалисты.
Летом прошлого года президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — заменили на новое российское юрлицо, а имущество компании отдали в собственность государства. Как отметило издание Financial Times, такое решение было "щелчком по носу" для производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы.
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