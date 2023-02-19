https://ria.ru/20230219/bmp-3-1852942595.html

В России создали управляемую с планшета БМП

В России создали управляемую с планшета БМП - РИА Новости, 19.02.2023

В России создали управляемую с планшета БМП

В России создали версию БМП-3, которой можно управлять с электронного планшета, сообщили в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда". РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T10:29

2023-02-19T10:29

2023-02-19T12:33

новое оружие россии

высокоточные комплексы

технологии

россия

ростех

бмп-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827129517_0:294:3120:2048_1920x0_80_0_0_9c8f7a1f3c471a5afe28c8f108e25519.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В России создали версию БМП-3, которой можно управлять с электронного планшета, сообщили в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда". Входящая в холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех" компания ВНИИ "Сигнал" разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем "Синица", которая может действовать без экипажа. На кадрах, показанных "Военной приемкой", машина двигается по полигону, управляемая дистанционно оператором с пункта управления, смонтированного на базе внедорожника. Но, как отметили в программе, для управления новым боевым роботом достаточно и электронного планшета. Как рассказал главный конструктор ВНИИ "Сигнал" Сергей Курдубанов, создать такую роботизированную машину, способную применяться в безэкипажном варианте, можно из любой бронетехники. На это потребуется около десяти дней. "Военная приемка" продемонстрировала, что беспилотная БМП-3 сохраняет стандартные органы управления, которыми пользуется человек, но на них монтируются дополнительные приводы для дистанционного управления — например, на руль машины. Таким образом, БМП можно использовать как с экипажем, так и без него. Цена такой модернизации составляет около десяти процентов стоимости машины. При создании комплекса управления учли опыт СВО. Холдинг "Высокоточные комплексы" впервые продемонстрировал широкой публике боевой робот на базе БМП-3 в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20230217/bespilotnik-1852563156.html

https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

высокоточные комплексы, технологии, россия, ростех, бмп-3