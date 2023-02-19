https://ria.ru/20230219/bmp-3-1852942595.html
В России создали управляемую с планшета БМП
В России создали управляемую с планшета БМП - РИА Новости, 19.02.2023
В России создали управляемую с планшета БМП
В России создали версию БМП-3, которой можно управлять с электронного планшета, сообщили в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда". РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:29
2023-02-19T10:29
2023-02-19T12:33
новое оружие россии
высокоточные комплексы
технологии
россия
ростех
бмп-3
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В России создали версию БМП-3, которой можно управлять с электронного планшета, сообщили в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда". Входящая в холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех" компания ВНИИ "Сигнал" разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем "Синица", которая может действовать без экипажа. На кадрах, показанных "Военной приемкой", машина двигается по полигону, управляемая дистанционно оператором с пункта управления, смонтированного на базе внедорожника. Но, как отметили в программе, для управления новым боевым роботом достаточно и электронного планшета. Как рассказал главный конструктор ВНИИ "Сигнал" Сергей Курдубанов, создать такую роботизированную машину, способную применяться в безэкипажном варианте, можно из любой бронетехники. На это потребуется около десяти дней. "Военная приемка" продемонстрировала, что беспилотная БМП-3 сохраняет стандартные органы управления, которыми пользуется человек, но на них монтируются дополнительные приводы для дистанционного управления — например, на руль машины. Таким образом, БМП можно использовать как с экипажем, так и без него. Цена такой модернизации составляет около десяти процентов стоимости машины. При создании комплекса управления учли опыт СВО. Холдинг "Высокоточные комплексы" впервые продемонстрировал широкой публике боевой робот на базе БМП-3 в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20230217/bespilotnik-1852563156.html
https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
высокоточные комплексы, технологии, россия, ростех, бмп-3
Новое оружие России, Высокоточные комплексы, Технологии, Россия, Ростех, БМП-3
10:29 19.02.2023 (обновлено: 12:33 19.02.2023)
В России создали управляемую с планшета БМП
ВНИИ "Сигнал" создала версию БМП-3, которой можно управлять с электронного планшета
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
В России создали версию БМП-3, которой можно управлять с электронного планшета, сообщили в программе "Военная приемка
" на телеканале "Звезда".
Входящая в холдинг "Высокоточные комплексы
" корпорации "Ростех
" компания ВНИИ "Сигнал" разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем "Синица", которая может действовать без экипажа.
На кадрах, показанных "Военной приемкой", машина двигается по полигону, управляемая дистанционно оператором с пункта управления, смонтированного на базе внедорожника.
Но, как отметили в программе, для управления новым боевым роботом достаточно и электронного планшета.
Как рассказал главный конструктор ВНИИ "Сигнал" Сергей Курдубанов, создать такую роботизированную машину, способную применяться в безэкипажном варианте, можно из любой бронетехники. На это потребуется около десяти дней.
"Военная приемка" продемонстрировала, что беспилотная БМП-3 сохраняет стандартные органы управления, которыми пользуется человек, но на них монтируются дополнительные приводы для дистанционного управления — например, на руль машины. Таким образом, БМП можно использовать как с экипажем, так и без него. Цена такой модернизации составляет около десяти процентов стоимости машины.
При создании комплекса управления учли опыт СВО.
Холдинг "Высокоточные комплексы" впервые продемонстрировал широкой публике боевой робот на базе БМП-3 в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022".