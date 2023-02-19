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США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей - РИА Новости, 19.02.2023
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США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей
США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей - РИА Новости, 19.02.2023
США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей
США предполагают, что Россия передает Ирану современные истребители в обмен на получаемые оттуда ударные беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T05:59
2023-02-19T05:59
россия
иран
сша
энтони блинкен
джон кирби
хосейн амир абдоллахиан
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США предполагают, что Россия передает Ирану современные истребители в обмен на получаемые оттуда ударные беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS, не обосновав свои доводы. Россия и Иран отрицают подобное сотрудничество, активизировавшееся, по утверждению американцев, с началом операции на Украине. "Это улица с двусторонним движением… Россия также поставляет военное снаряжение Ирану, в том числе, как представляется, сложные истребители. Похоже, это может происходить, что сделает Иран еще большей угрозой", - сказал Блинкен, добавив, что США ведут консультации на эту тему с союзниками по всему миру. Он повторил, что США располагает информацией о том, что о "летальной" военной помощи России раздумывает Китай, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. В декабре представитель Белого дома Джон Кирби заявлял на брифинге о позиции США, что взаимодействие Москвы и Тегерана в оборонной сфере достигло "полноценного партнерства", не приведя никаких доказательств своим утверждениям. Тогда он также утверждал, что, по данным США, уже в 2023 году Иран якобы может получить российские истребители, а подготовку на истребителях проходят иранские летчики в России. Страны Запада в последнее время утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
https://ria.ru/20230209/iran-1850719733.html
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россия, иран, сша, энтони блинкен, джон кирби, хосейн амир абдоллахиан, в мире
Россия, Иран, США, Энтони Блинкен, Джон Кирби, Хосейн Амир Абдоллахиан, В мире
05:59 19.02.2023
 
США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей

Блинкен: США предполагают, что Россия передает Ирану истребители в обмен на БПЛА

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой истребитель Су-35
Российский многоцелевой истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Российский многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США предполагают, что Россия передает Ирану современные истребители в обмен на получаемые оттуда ударные беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS, не обосновав свои доводы.
Россия и Иран отрицают подобное сотрудничество, активизировавшееся, по утверждению американцев, с началом операции на Украине.
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"Это улица с двусторонним движением… Россия также поставляет военное снаряжение Ирану, в том числе, как представляется, сложные истребители. Похоже, это может происходить, что сделает Иран еще большей угрозой", - сказал Блинкен, добавив, что США ведут консультации на эту тему с союзниками по всему миру.
Он повторил, что США располагает информацией о том, что о "летальной" военной помощи России раздумывает Китай, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку.
В декабре представитель Белого дома Джон Кирби заявлял на брифинге о позиции США, что взаимодействие Москвы и Тегерана в оборонной сфере достигло "полноценного партнерства", не приведя никаких доказательств своим утверждениям. Тогда он также утверждал, что, по данным США, уже в 2023 году Иран якобы может получить российские истребители, а подготовку на истребителях проходят иранские летчики в России.
Страны Запада в последнее время утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
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РоссияИранСШАЭнтони БлинкенДжон КирбиХосейн Амир АбдоллахианВ мире
 
 
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