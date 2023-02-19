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США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей

США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей - РИА Новости, 19.02.2023

США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей

США предполагают, что Россия передает Ирану современные истребители в обмен на получаемые оттуда ударные беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T05:59

2023-02-19T05:59

2023-02-19T05:59

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США предполагают, что Россия передает Ирану современные истребители в обмен на получаемые оттуда ударные беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS, не обосновав свои доводы. Россия и Иран отрицают подобное сотрудничество, активизировавшееся, по утверждению американцев, с началом операции на Украине. "Это улица с двусторонним движением… Россия также поставляет военное снаряжение Ирану, в том числе, как представляется, сложные истребители. Похоже, это может происходить, что сделает Иран еще большей угрозой", - сказал Блинкен, добавив, что США ведут консультации на эту тему с союзниками по всему миру. Он повторил, что США располагает информацией о том, что о "летальной" военной помощи России раздумывает Китай, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. В декабре представитель Белого дома Джон Кирби заявлял на брифинге о позиции США, что взаимодействие Москвы и Тегерана в оборонной сфере достигло "полноценного партнерства", не приведя никаких доказательств своим утверждениям. Тогда он также утверждал, что, по данным США, уже в 2023 году Иран якобы может получить российские истребители, а подготовку на истребителях проходят иранские летчики в России. Страны Запада в последнее время утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.

https://ria.ru/20230209/iran-1850719733.html

https://ria.ru/20221203/istrebitel-1836082314.html

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россия, иран, сша, энтони блинкен, джон кирби, хосейн амир абдоллахиан, в мире