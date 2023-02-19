https://ria.ru/20230219/blinken-1852921934.html
Блинкен обеспокоился возможностью КНР оказать России "летальную" помощь
Блинкен обеспокоился возможностью КНР оказать России "летальную" помощь - РИА Новости, 19.02.2023
Блинкен обеспокоился возможностью КНР оказать России "летальную" помощь
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России "летальной" военной помощи в ее действиях РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T03:06
2023-02-19T03:06
2023-02-19T04:09
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ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России "летальной" военной помощи в ее действиях на Украине. Эта тема, по его словам, затрагивалась на состоявшейся в субботу в Германии встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, которого Блинкен предупредил о "серьезных последствиях" поддержки РФ. "Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание "летальной" поддержки России в ее агрессии против Украины. Я дал понять, что это будет иметь серьезные последствия для наших отношений", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что до сих пор Китай поддерживал Россию политически и, по его утверждениям, оказывал некоторую военную помощь нелетального характера. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, китай, украина, энтони блинкен, ван и (политик), владимир путин, nbc, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Китай, Украина, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Владимир Путин, NBC, Мюнхенская конференция по безопасности
03:06 19.02.2023 (обновлено: 04:09 19.02.2023)
Блинкен обеспокоился возможностью КНР оказать России "летальную" помощь
Блинкен заявил, что США обеспокоены возможной помощью России со стороны КНР на Украине