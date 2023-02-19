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Блинкен призвал лидеров Израиля и Палестины избегать "односторонних шагов" - РИА Новости, 19.02.2023
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Блинкен призвал лидеров Израиля и Палестины избегать "односторонних шагов"
Блинкен призвал лидеров Израиля и Палестины избегать "односторонних шагов" - РИА Новости, 19.02.2023
Блинкен призвал лидеров Израиля и Палестины избегать "односторонних шагов"
Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с палестинским лидером Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы предостеречь их от... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T02:47
2023-02-19T02:47
израиль
палестина
в мире
западный берег реки иордан
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
оон
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с палестинским лидером Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы предостеречь их от односторонних шагов, которые бы усиливали взаимную напряженность и вредили перспективам урегулирования конфликта, сообщил госдепартамент. По данным израильского журналиста Барака Равида, необходимость в контактах возникла из-за намерения палестинцев уже в понедельник вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН проект резолюции с осуждением израильской поселенческой деятельности на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. В идентичных пресс-релизах, которые опубликованы по итогам обеих телефонных разговоров, говорится, что Блинкен "подтвердил поддержку двугосударственному решению конфликта и неприятие политических мер, которые бы угрожали его жизнеспособности". "Госсекретарь подчеркнул экстренную необходимость для израильтян и палестинцев предпринять шаги к восстановлению спокойствия и свою решительную оппозицию односторонним мерам, которые бы вели к эскалации напряженности", - сообщил госдепартамент. Правительство Нетаньяху ранее утвердило легализацию девяти поселенческих форпостов, которые до сих пор были незаконными, даже с точки зрения израильского права, и одобрило планирование и строительство 10 тысяч единиц жилья в уже существующих еврейских поселениях Западного берега.
https://ria.ru/20230129/konflikt-1848258893.html
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израиль, палестина, в мире, западный берег реки иордан, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, оон
Израиль, Палестина, В мире, Западный берег реки Иордан, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, ООН
02:47 19.02.2023
 
Блинкен призвал лидеров Израиля и Палестины избегать "односторонних шагов"

Блинкен предостерег лидеров Израиля и Палестины от односторонних шагов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с палестинским лидером Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы предостеречь их от односторонних шагов, которые бы усиливали взаимную напряженность и вредили перспективам урегулирования конфликта, сообщил госдепартамент.
По данным израильского журналиста Барака Равида, необходимость в контактах возникла из-за намерения палестинцев уже в понедельник вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН проект резолюции с осуждением израильской поселенческой деятельности на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.
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В идентичных пресс-релизах, которые опубликованы по итогам обеих телефонных разговоров, говорится, что Блинкен "подтвердил поддержку двугосударственному решению конфликта и неприятие политических мер, которые бы угрожали его жизнеспособности".
"Госсекретарь подчеркнул экстренную необходимость для израильтян и палестинцев предпринять шаги к восстановлению спокойствия и свою решительную оппозицию односторонним мерам, которые бы вели к эскалации напряженности", - сообщил госдепартамент.
Правительство Нетаньяху ранее утвердило легализацию девяти поселенческих форпостов, которые до сих пор были незаконными, даже с точки зрения израильского права, и одобрило планирование и строительство 10 тысяч единиц жилья в уже существующих еврейских поселениях Западного берега.
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ИзраильПалестинаВ миреЗападный берег реки ИорданЭнтони БлинкенБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасООН
 
 
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