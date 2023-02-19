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Эксперт оценил шансы Бербок стать канцлером Германии - РИА Новости, 19.02.2023
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Эксперт оценил шансы Бербок стать канцлером Германии
Эксперт оценил шансы Бербок стать канцлером Германии - РИА Новости, 19.02.2023
Эксперт оценил шансы Бербок стать канцлером Германии
У главы МИД ФРГ Анналены Бербок сейчас низкие шансы получить позицию канцлера, поэтому вряд ли "Зеленые" попытаются развалить действующую коалицию для... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T20:31
2023-02-19T20:31
германия
анналена бербок
олаф шольц
украина
хдс/хсс
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. У главы МИД ФРГ Анналены Бербок сейчас низкие шансы получить позицию канцлера, поэтому вряд ли "Зеленые" попытаются развалить действующую коалицию для проведения внеочередных выборов, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее французское издание Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Бербок хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны в случае роспуска бундестага из-за ситуации на Украине. "Мне кажется, что эти предположения носят теоретический характер. Я расцениваю шансы на проведение внеочередных парламентских выборов как минимальные", - заявил эксперт. Топорнин напомнил, что недавние выборы в бундестаг Берлина показали, что партия "Зеленых" идет в ногу с социал-демократами. "Проводить сейчас выборы - крайне опасное мероприятие, потому что проиграть могут и "Зеленые", и социал-демократы, тогда у власти будет партия ХДС, она пост канцлера не отдаст никому", - подчеркнул эксперт. По его словам, Бербок не пользуется огромным авторитетом в Германии, и в политике она достаточно новый человек. "Я сильно сомневаюсь, что "Зеленые" и лично Бербок что-то приобретут. А потерять они могут. К тому же, СДПГ сейчас имеет стабильный рейтинг, получает адекватную поддержку", - отметил Топорнин. "Я не вижу сейчас оснований, чтобы "Зеленые" решили развалить коалицию, поскольку шансы получить позицию канцлера у них очень незначительные", - заключил эксперт. Ранее Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны канцлера Шольца.
https://ria.ru/20230217/germaniya-1852726523.html
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германия, анналена бербок, олаф шольц, украина, хдс/хсс, в мире
Германия, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Украина, ХДС/ХСС, В мире
20:31 19.02.2023
 
Эксперт оценил шансы Бербок стать канцлером Германии

Доцент МГИМО Топорнин назвал шансы Бербок стать канцлером Германии незначительными

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. У главы МИД ФРГ Анналены Бербок сейчас низкие шансы получить позицию канцлера, поэтому вряд ли "Зеленые" попытаются развалить действующую коалицию для проведения внеочередных выборов, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее французское издание Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Бербок хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны в случае роспуска бундестага из-за ситуации на Украине.
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"Мне кажется, что эти предположения носят теоретический характер. Я расцениваю шансы на проведение внеочередных парламентских выборов как минимальные", - заявил эксперт.
"Для того, чтобы Анналена Бербок выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера, нужно, чтобы нынешняя правительственная коалиция во главе с Олафом Шольцем и социал-демократами подала в отставку. При этом опросы общественного мнения не показывают, что у коалиции, которую представляет Бербок, очень высокий рейтинг", - добавил он.
Топорнин напомнил, что недавние выборы в бундестаг Берлина показали, что партия "Зеленых" идет в ногу с социал-демократами.
"Проводить сейчас выборы - крайне опасное мероприятие, потому что проиграть могут и "Зеленые", и социал-демократы, тогда у власти будет партия ХДС, она пост канцлера не отдаст никому", - подчеркнул эксперт.
По его словам, Бербок не пользуется огромным авторитетом в Германии, и в политике она достаточно новый человек.
"Я сильно сомневаюсь, что "Зеленые" и лично Бербок что-то приобретут. А потерять они могут. К тому же, СДПГ сейчас имеет стабильный рейтинг, получает адекватную поддержку", - отметил Топорнин.
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"Я не вижу сейчас оснований, чтобы "Зеленые" решили развалить коалицию, поскольку шансы получить позицию канцлера у них очень незначительные", - заключил эксперт.
Ранее Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны канцлера Шольца.
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ГерманияАнналена БербокОлаф ШольцУкраинаХДС/ХССВ мире
 
 
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