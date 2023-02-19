Рейтинг@Mail.ru
Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/berbok-1852954454.html
Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ
Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2023
Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ
Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, если украинский кризис приведет к роспуску бундестага, сообщило... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:19
2023-02-19T13:20
в мире
анналена бербок
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, если украинский кризис приведет к роспуску бундестага, сообщило Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник. Ранее глава МИД во время заседания ПАСЕ заявила, что ЕС "ведет войну против России", и призвала страны объединения вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого дипломат подверглась жесткой критике, некоторые политики призвали Бербок уйти в отставку. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики политика со стороны канцлера Шольца.
https://ria.ru/20230218/medvedev-1852901647.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:196:2470:2048_1920x0_80_0_0_d63ab31a33293ded600e40f9e48d6b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, германия
В мире, Анналена Бербок, Германия
12:19 19.02.2023 (обновлено: 13:20 19.02.2023)
 
Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ

Journal du Dimanche: Бербок хочет выдвинуться в канцлеры ФРГ в случае роспуска бундестага

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, если украинский кризис приведет к роспуску бундестага, сообщило Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник.
"Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии", — говорится в материале издания.
Ранее глава МИД во время заседания ПАСЕ заявила, что ЕС "ведет войну против России", и призвала страны объединения вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого дипломат подверглась жесткой критике, некоторые политики призвали Бербок уйти в отставку.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики политика со стороны канцлера Шольца.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 21:22
Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"
 
В миреАнналена БербокГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала