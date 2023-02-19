12:19 19.02.2023 (обновлено: 13:20 19.02.2023)
Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ
Journal du Dimanche: Бербок хочет выдвинуться в канцлеры ФРГ в случае роспуска бундестага
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, если украинский кризис приведет к роспуску бундестага, сообщило Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник.
"Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии", — говорится в материале издания.
Ранее глава МИД во время заседания ПАСЕ заявила, что ЕС "ведет войну против России", и призвала страны объединения вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого дипломат подверглась жесткой критике, некоторые политики призвали Бербок уйти в отставку.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики политика со стороны канцлера Шольца.