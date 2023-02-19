https://ria.ru/20230219/berbok-1852954454.html

Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ

Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2023

Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ

Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, если украинский кризис приведет к роспуску бундестага, сообщило... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:19

2023-02-19T12:19

2023-02-19T13:20

в мире

анналена бербок

германия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, если украинский кризис приведет к роспуску бундестага, сообщило Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник. Ранее глава МИД во время заседания ПАСЕ заявила, что ЕС "ведет войну против России", и призвала страны объединения вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого дипломат подверглась жесткой критике, некоторые политики призвали Бербок уйти в отставку. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики политика со стороны канцлера Шольца.

https://ria.ru/20230218/medvedev-1852901647.html

германия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анналена бербок, германия