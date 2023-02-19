https://ria.ru/20230219/bell-1852947605.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell* - РИА Новости, 19.02.2023

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell*

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-издания The Bell*, сообщается на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:20

2023-02-19T11:20

2023-02-19T11:20

медиа - общество

россия

елизавета осетинская

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-издания The Bell*, сообщается на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Интернет-издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания Елизавета Осетинская** была включена 1 апреля 2022 года в перечень иноагенов.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230217/reestr-1852789258.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, елизавета осетинская, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)