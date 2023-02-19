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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell* - РИА Новости, 19.02.2023
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell* - РИА Новости, 19.02.2023
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell*
Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-издания The Bell*, сообщается на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:20
2023-02-19T11:20
медиа - общество
россия
елизавета осетинская
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-издания The Bell*, сообщается на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Интернет-издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания Елизавета Осетинская** была включена 1 апреля 2022 года в перечень иноагенов.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия
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2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
медиа - общество, россия, елизавета осетинская, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Медиа - Общество, Россия, Елизавета Осетинская, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
11:20 19.02.2023
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания о бизнес-новостях The Bell

© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© iStock.com / Poike
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-издания The Bell*, сообщается на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.
Интернет-издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания Елизавета Осетинская** была включена 1 апреля 2022 года в перечень иноагенов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Здание министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 21:11
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Лошака* и публициста Зубова*
 
Медиа - ОбществоРоссияЕлизавета ОсетинскаяФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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