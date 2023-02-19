https://ria.ru/20230219/bell-1852947605.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell* - РИА Новости, 19.02.2023
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell*
Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-издания The Bell*, сообщается на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:20
2023-02-19T11:20
2023-02-19T11:20
медиа - общество
россия
елизавета осетинская
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-издания The Bell*, сообщается на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Интернет-издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания Елизавета Осетинская** была включена 1 апреля 2022 года в перечень иноагенов.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230217/reestr-1852789258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, россия, елизавета осетинская, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Медиа - Общество, Россия, Елизавета Осетинская, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания о бизнес-новостях The Bell