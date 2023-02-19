https://ria.ru/20230219/baykal-1852935594.html

В ДТП на федеральной трассе "Байкал" погиб ребенок

В ДТП на федеральной трассе "Байкал" погиб ребенок - РИА Новости, 19.02.2023

В ДТП на федеральной трассе "Байкал" погиб ребенок

Один ребенок погиб и один пострадал в результате ДТП на федеральной трассе "Байкал" в Иркутской области, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:23

2023-02-19T09:23

2023-02-19T10:47

происшествия

иркутская область

авто

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ИРКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Один ребенок погиб и один пострадал в результате ДТП на федеральной трассе "Байкал" в Иркутской области, сообщает региональный главк МВД России. Отмечается, что в районе села Хужино Иркутской области легковая машина 36-летнего водителя столкнулась с большегрузным автомобилем, за рулем которого находился 60-летний мужчина. "В результате 11-летняя девочка, находившаяся в салоне легковушки, скончалась при доставлении в медицинское учреждение. Медицинская помощь понадобилась 9-летнему пассажиру и водителю иномарки", - говорится в сообщении. Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия организовано реверсивное движение транспорта, устанавливаются обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852575546.html

иркутская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область, авто