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В ДТП на федеральной трассе "Байкал" погиб ребенок - РИА Новости, 19.02.2023
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В ДТП на федеральной трассе "Байкал" погиб ребенок
В ДТП на федеральной трассе "Байкал" погиб ребенок - РИА Новости, 19.02.2023
В ДТП на федеральной трассе "Байкал" погиб ребенок
Один ребенок погиб и один пострадал в результате ДТП на федеральной трассе "Байкал" в Иркутской области, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:23
2023-02-19T10:47
происшествия
иркутская область
авто
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ИРКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Один ребенок погиб и один пострадал в результате ДТП на федеральной трассе "Байкал" в Иркутской области, сообщает региональный главк МВД России. Отмечается, что в районе села Хужино Иркутской области легковая машина 36-летнего водителя столкнулась с большегрузным автомобилем, за рулем которого находился 60-летний мужчина. "В результате 11-летняя девочка, находившаяся в салоне легковушки, скончалась при доставлении в медицинское учреждение. Медицинская помощь понадобилась 9-летнему пассажиру и водителю иномарки", - говорится в сообщении. Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия организовано реверсивное движение транспорта, устанавливаются обстоятельства аварии.
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происшествия, иркутская область, авто
Происшествия, Иркутская область, Авто
09:23 19.02.2023 (обновлено: 10:47 19.02.2023)
 
В ДТП на федеральной трассе "Байкал" погиб ребенок

В ДТП на федеральной трассе "Байкал" погибла 11-летняя девочка, еще один ребенок пострадал

© Фото : ГУМВД России по Иркутской областиНа 74 километре федеральной автодороги "Байкал" в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля "Тойота Платц" и большегруза "Мерседес"
На 74 километре федеральной автодороги Байкал в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля Тойота Платц и большегруза Мерседес - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : ГУМВД России по Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Один ребенок погиб и один пострадал в результате ДТП на федеральной трассе "Байкал" в Иркутской области, сообщает региональный главк МВД России.
Отмечается, что в районе села Хужино Иркутской области легковая машина 36-летнего водителя столкнулась с большегрузным автомобилем, за рулем которого находился 60-летний мужчина.
© ГУМВД России по Иркутской областиНа 74 километре федеральной автодороги "Байкал" в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля "Тойота Платц" и большегруза "Мерседес"
На 74 километре федеральной автодороги Байкал в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля Тойота Платц и большегруза Мерседес
1 из 2
На 74 километре федеральной автодороги "Байкал" в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля "Тойота Платц" и большегруза "Мерседес"
© ГУМВД России по Иркутской области
© ГУМВД России по Иркутской областиНа 74 километре федеральной автодороги "Байкал" в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля "Тойота Платц" и большегруза "Мерседес"
На 74 километре федеральной автодороги Байкал в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля Тойота Платц и большегруза Мерседес
2 из 2
На 74 километре федеральной автодороги "Байкал" в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля "Тойота Платц" и большегруза "Мерседес"
© ГУМВД России по Иркутской области
1 из 2
На 74 километре федеральной автодороги "Байкал" в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля "Тойота Платц" и большегруза "Мерседес"
© ГУМВД России по Иркутской области
2 из 2
На 74 километре федеральной автодороги "Байкал" в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля "Тойота Платц" и большегруза "Мерседес"
© ГУМВД России по Иркутской области
"В результате 11-летняя девочка, находившаяся в салоне легковушки, скончалась при доставлении в медицинское учреждение. Медицинская помощь понадобилась 9-летнему пассажиру и водителю иномарки", - говорится в сообщении.
Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия организовано реверсивное движение транспорта, устанавливаются обстоятельства аварии.
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