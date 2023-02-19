https://ria.ru/20230219/bayden-1852926194.html

В США раскрыли "тревожную" правду о состоянии Байдена

В США раскрыли "тревожную" правду о состоянии Байдена - РИА Новости, 19.02.2023

В США раскрыли "тревожную" правду о состоянии Байдена

Американская администрация скрывает правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, это вызывает "тревогу", с таким утверждением в беседе с Fox News... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T06:47

2023-02-19T06:47

2023-02-19T06:47

в мире

сша

джо байден

ронни джексон

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Американская администрация скрывает правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, это вызывает "тревогу", с таким утверждением в беседе с Fox News выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.Американский лидер в четверг прошел ежегодное медицинское обследование, по его итогам Белым дом распространил пятистраничный текст заключения его лечащего врача, в котором говорится, что Байден способен эффективно выполнять функции президента, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.Джексон, комментируя результаты обследования, потребовал положить конец "утаиванию" информации о состоянии здоровья президента."Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, однако Белый дом не показывает прозрачности в отношении того, что происходит, если вообще что-либо происходит, для решения этого вопроса и его (Байдена. – ред.) неспособности выполнять свою работу", - заявил конгрессмен.По словам бывшего врача Белого дома, опубликованный отчет "еще раз подтверждает, что эта администрация по-прежнему непреклонна в сокрытии правды"."Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест и чтобы были обнародованы результаты, но все они были проигнорированы. Все видят, что что-то не так - утаиванию информации необходимо положить конец", - резюмировал Джексон.Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852539740.html

https://ria.ru/20230216/pereizbranie-1852544680.html

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в мире, сша, джо байден, ронни джексон