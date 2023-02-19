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В США раскрыли "тревожную" правду о состоянии Байдена - РИА Новости, 19.02.2023
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В США раскрыли "тревожную" правду о состоянии Байдена
В США раскрыли "тревожную" правду о состоянии Байдена - РИА Новости, 19.02.2023
В США раскрыли "тревожную" правду о состоянии Байдена
Американская администрация скрывает правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, это вызывает "тревогу", с таким утверждением в беседе с Fox News... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T06:47
2023-02-19T06:47
в мире
сша
джо байден
ронни джексон
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Американская администрация скрывает правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, это вызывает "тревогу", с таким утверждением в беседе с Fox News выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.Американский лидер в четверг прошел ежегодное медицинское обследование, по его итогам Белым дом распространил пятистраничный текст заключения его лечащего врача, в котором говорится, что Байден способен эффективно выполнять функции президента, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.Джексон, комментируя результаты обследования, потребовал положить конец "утаиванию" информации о состоянии здоровья президента."Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, однако Белый дом не показывает прозрачности в отношении того, что происходит, если вообще что-либо происходит, для решения этого вопроса и его (Байдена. – ред.) неспособности выполнять свою работу", - заявил конгрессмен.По словам бывшего врача Белого дома, опубликованный отчет "еще раз подтверждает, что эта администрация по-прежнему непреклонна в сокрытии правды"."Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест и чтобы были обнародованы результаты, но все они были проигнорированы. Все видят, что что-то не так - утаиванию информации необходимо положить конец", - резюмировал Джексон.Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852539740.html
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в мире, сша, джо байден, ронни джексон
В мире, США, Джо Байден, Ронни Джексон
06:47 19.02.2023
 
В США раскрыли "тревожную" правду о состоянии Байдена

Экс-врач Белого дома Джексон заявил о сокрытии правды о состоянии здоровья Джо Байдена

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Американская администрация скрывает правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, это вызывает "тревогу", с таким утверждением в беседе с Fox News выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.
Американский лидер в четверг прошел ежегодное медицинское обследование, по его итогам Белым дом распространил пятистраничный текст заключения его лечащего врача, в котором говорится, что Байден способен эффективно выполнять функции президента, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 21:55
Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности
Джексон, комментируя результаты обследования, потребовал положить конец "утаиванию" информации о состоянии здоровья президента.
"Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, однако Белый дом не показывает прозрачности в отношении того, что происходит, если вообще что-либо происходит, для решения этого вопроса и его (Байдена. – ред.) неспособности выполнять свою работу", - заявил конгрессмен.
По словам бывшего врача Белого дома, опубликованный отчет "еще раз подтверждает, что эта администрация по-прежнему непреклонна в сокрытии правды".
"Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест и чтобы были обнародованы результаты, но все они были проигнорированы. Все видят, что что-то не так - утаиванию информации необходимо положить конец", - резюмировал Джексон.
Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда глава государства прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 22:41
Демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена, пишут СМИ
 
В миреСШАДжо БайденРонни Джексон
 
 
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