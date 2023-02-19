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ВКС России нанесли удары по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/avdeevka-1853031347.html
ВКС России нанесли удары по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке
ВКС России нанесли удары по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2023
ВКС России нанесли удары по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке
Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:41
2023-02-19T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что военные использовали авиабомбы ФАБ-500. Удары по пунктам временной дислокации ВСУ нанесли сегодня вечером.Видео объективного контроля снято при помощи современного российского оптико-электронного разведывательного комплекса "Ирония".Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Исходя из этого, противник "будет упираться", не считаясь с потерями, подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
авдеевка
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в мире, авдеевка, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин
22:41 19.02.2023 (обновлено: 22:56 19.02.2023)
 
ВКС России нанесли удары по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке

ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что военные использовали авиабомбы ФАБ-500. Удары по пунктам временной дислокации ВСУ нанесли сегодня вечером.
Видео объективного контроля снято при помощи современного российского оптико-электронного разведывательного комплекса "Ирония".
Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Исходя из этого, противник "будет упираться", не считаясь с потерями, подчеркнул он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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