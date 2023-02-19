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ВКС России нанесли удары по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке

ВКС России нанесли удары по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2023

ВКС России нанесли удары по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке

Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:41

2023-02-19T22:41

2023-02-19T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что военные использовали авиабомбы ФАБ-500. Удары по пунктам временной дислокации ВСУ нанесли сегодня вечером.Видео объективного контроля снято при помощи современного российского оптико-электронного разведывательного комплекса "Ирония".Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Исходя из этого, противник "будет упираться", не считаясь с потерями, подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

авдеевка

донецкая народная республика

россия

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в мире, авдеевка, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин