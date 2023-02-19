https://ria.ru/20230219/antonov-1852927177.html

Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине

Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине - РИА Новости, 19.02.2023

Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине

Вашингтон пытается оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса, утверждая о "преступлениях" Москвы в постсоветской республике, указал посол РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T07:13

2023-02-19T07:13

2023-02-19T09:36

россия

украина

сша

анатолий антонов

камала харрис

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вашингтон пытается оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса, утверждая о "преступлениях" Москвы в постсоветской республике, указал посол России в США Анатолий Антонов. Он напомнил о бесконечном накачивании Украины оружием.Так Антонов прокомментировал заявления вице-президента США Камалы Харрис, которая на Мюнхенской конференции по безопасности обвинила Россию в "преступлениях против человечности" на Украине.Дипломат отметил, что Штаты игнорируют применение ВСУ запрещенных боеприпасов, которые в огромном количестве завозятся на Украину. Кроме того, в Вашингтоне "предпочитают отворачиваться от ужасающих сцен расстрела взятых в плен российских солдат". Подобное двуличие США возмутительно, подчеркнул посол. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Кроме того, США и их союзники должны понимать, что поставки вооружения Киеву не укрепят его безопасность.

https://ria.ru/20230217/germaniya-1852726523.html

https://ria.ru/20230218/khersh-1852811215.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, анатолий антонов, камала харрис, сергей лавров, нато