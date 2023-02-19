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Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/antonov-1852927177.html
Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине
Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине - РИА Новости, 19.02.2023
Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине
Вашингтон пытается оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса, утверждая о "преступлениях" Москвы в постсоветской республике, указал посол РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T07:13
2023-02-19T09:36
россия
украина
сша
анатолий антонов
камала харрис
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вашингтон пытается оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса, утверждая о "преступлениях" Москвы в постсоветской республике, указал посол России в США Анатолий Антонов. Он напомнил о бесконечном накачивании Украины оружием.Так Антонов прокомментировал заявления вице-президента США Камалы Харрис, которая на Мюнхенской конференции по безопасности обвинила Россию в "преступлениях против человечности" на Украине.Дипломат отметил, что Штаты игнорируют применение ВСУ запрещенных боеприпасов, которые в огромном количестве завозятся на Украину. Кроме того, в Вашингтоне "предпочитают отворачиваться от ужасающих сцен расстрела взятых в плен российских солдат". Подобное двуличие США возмутительно, подчеркнул посол. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Кроме того, США и их союзники должны понимать, что поставки вооружения Киеву не укрепят его безопасность.
https://ria.ru/20230217/germaniya-1852726523.html
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россия, украина, сша, анатолий антонов, камала харрис, сергей лавров, нато
Россия, Украина, США, Анатолий Антонов, Камала Харрис, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
07:13 19.02.2023 (обновлено: 09:36 19.02.2023)
 
Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине

Посол Антонов: США оправдывают разжигание кризиса на Украине обвинениями против России

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вашингтон пытается оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса, утверждая о "преступлениях" Москвы в постсоветской республике, указал посол России в США Анатолий Антонов.
Он напомнил о бесконечном накачивании Украины оружием.

"Когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков", — заявил посол.

Так Антонов прокомментировал заявления вице-президента США Камалы Харрис, которая на Мюнхенской конференции по безопасности обвинила Россию в "преступлениях против человечности" на Украине.
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Дипломат отметил, что Штаты игнорируют применение ВСУ запрещенных боеприпасов, которые в огромном количестве завозятся на Украину. Кроме того, в Вашингтоне "предпочитают отворачиваться от ужасающих сцен расстрела взятых в плен российских солдат".
Подобное двуличие США возмутительно, подчеркнул посол.

"Почему Госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций? Отчего никто не призывает наказать фашиствующих молодчиков?" — сказал Антонов.

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Кроме того, США и их союзники должны понимать, что поставки вооружения Киеву не укрепят его безопасность.
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