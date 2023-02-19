https://ria.ru/20230219/almazy-1852994090.html

СМИ: G7 и ЕС хотят ввести ограничения на торговлю российскими алмазами

СМИ: G7 и ЕС хотят ввести ограничения на торговлю российскими алмазами - РИА Новости, 19.02.2023

СМИ: G7 и ЕС хотят ввести ограничения на торговлю российскими алмазами

G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может облегчить наложение ограничений на их продажу, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T17:28

2023-02-19T17:28

2023-02-19T17:28

россия

g7

евросоюз

экономика

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152488/60/1524886094_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d23730e87a79dae1ac1101a02c807e22.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может облегчить наложение ограничений на их продажу, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Спекуляции относительно запрета торговли алмазами с Россией появляются в западных СМИ периодически перед согласованием новых пакетов санкций. Однако до сих пор, несмотря на принятие девяти пакетов ограничений с начала прошлого года, российские алмазы в санкции ЕС не включали. Согласно источникам, не следует ожидать, что страны смогут скоро решить поставленную задачу, поскольку отслеживать бриллианты в рамках глобального рынка нелегко. Однако утверждается, что страны G7 на следующей неделе могут выпустить заявление по этому вопросу.

https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852614560.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, g7, евросоюз, экономика, в мире, санкции в отношении россии