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СМИ: G7 и ЕС хотят ввести ограничения на торговлю российскими алмазами
СМИ: G7 и ЕС хотят ввести ограничения на торговлю российскими алмазами - РИА Новости, 19.02.2023
СМИ: G7 и ЕС хотят ввести ограничения на торговлю российскими алмазами
G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может облегчить наложение ограничений на их продажу, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T17:28
2023-02-19T17:28
2023-02-19T17:28
россия
g7
евросоюз
экономика
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может облегчить наложение ограничений на их продажу, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Спекуляции относительно запрета торговли алмазами с Россией появляются в западных СМИ периодически перед согласованием новых пакетов санкций. Однако до сих пор, несмотря на принятие девяти пакетов ограничений с начала прошлого года, российские алмазы в санкции ЕС не включали. Согласно источникам, не следует ожидать, что страны смогут скоро решить поставленную задачу, поскольку отслеживать бриллианты в рамках глобального рынка нелегко. Однако утверждается, что страны G7 на следующей неделе могут выпустить заявление по этому вопросу.
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россия, g7, евросоюз, экономика, в мире, санкции в отношении россии
Россия, G7, Евросоюз, Экономика, В мире, Санкции в отношении России
СМИ: G7 и ЕС хотят ввести ограничения на торговлю российскими алмазами
Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают возможные ограничения на торговлю российскими алмазами