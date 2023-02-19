https://ria.ru/20230219/aktsiya-1853032377.html

В Вашингтоне митингующие против поддержки Украины назвали настоящего врага

В Вашингтоне митингующие против поддержки Украины назвали настоящего врага - РИА Новости, 19.02.2023

В Вашингтоне митингующие против поддержки Украины назвали настоящего врага

Участники акции в Вашингтоне против поддержки Украины заявили, что Россия не враг США. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:53

2023-02-19T22:53

2023-02-19T22:58

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Участники акции в Вашингтоне против поддержки Украины заявили, что Россия не враг США. В Вашингтоне в воскресенье проходит акция против продолжения поддержки Украины. Ее организовала Либертарианская партия и бывший конгрессмен Рон Пол. Автор, актриса, бывший помощник в сенате Тара Рид рассказала РИА Новости, что работала в американской столице и даже на действующего президента США Джо Байдена, но не ожидала, что отношения с РФ с его приходом к власти станут такими конфликтными. "Россия - не враг, Китай - не враг. Враг - это военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена", - сказала Рид. По ее словам, на украинском конфликте зарабатывает американский ВПК, и получилось, что США, выйдя из Афганистана, обратились на Украину, это нужно остановить. Она заявила, что действия правительства США часто становятся абсурдными. "Джулиан Ассанж обнародовал военные преступления США, его преследуют уголовно, держат в тюрьме, требуют экстрадиции. А он даже не гражданин США, он австралиец, это абсурд", - сказала она. Полковник в отставке, дипломат Анна Райт рассказала РИА Новости, что приверженность США конфликтам вынудила ее уйти с госслужбы. "Я ушла с правительственной работы из-за войны в Ираке", - заявила она. Она подчеркнула, что пришла к мемориалу Линкольна, чтобы выразить протест против другого конфликта. "Неважно, кто это начал и по каким причинам, гражданские люди погибают, их дома разрушают, они становятся беженцами", - сказала Райт. "Я здесь, чтобы попросить американцев надавить на своих конгрессменов, чтобы поддержка оружием прекратилась и начались переговоры", - добавила она.

https://ria.ru/20230219/bayden-1852926194.html

https://ria.ru/20230218/miting-1852831537.html

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в мире, украина, россия, джо байден, сша