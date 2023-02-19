https://ria.ru/20230219/aktsiya-1853025423.html

В Вашингтоне началась акция против "поддержки нацистов Украины"

В Вашингтоне началась акция против "поддержки нацистов Украины" - РИА Новости, 20.02.2023

В Вашингтоне началась акция против "поддержки нацистов Украины"

Массовая демонстрация против поддержки Украины проходит в центре Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-19T21:20

2023-02-19T21:20

2023-02-20T00:00

в мире

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украина

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сша

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Массовая демонстрация против поддержки Украины проходит в центре Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости. Еще до начала "Марша ярости против военной машины", организованного Либертарианской партией, у мемориала Линкольна собрались около сотни человек. Протестующие держат транспаранты против "поддержки нацистов на Украине", а также российские флаги. У одного из участников акции в руках плакат с основной мыслью статьи журналиста Сеймура Херша: "Байден подорвал "Северный поток". Организаторы заявляли, что манифестанты будут призывать к прекращению финансовой поддержки Украины и мирным переговорам, а также к роспуску НАТО. После митинга у мемориала планируется марш к Белому дому. Участвовать в акции, в частности, призывал бывший член палаты представителей Рон Пол. По его словам, широкая и очень разнообразная группа соберется, чтобы "осудить лунатичное движение Вашингтона к третьей мировой войне".Автор, актриса, бывший помощник в сенате Тара Рид рассказала РИА Новости, что работала в американской столице и даже на действующего президента США Джо Байдена, но не ожидала, что отношения с Россией с его приходом к власти станут такими конфликтными. Полковник в отставке, дипломат Анна Райт рассказала РИА Новости, что приверженность США конфликтам вынудила ее уйти с госслужбы. Она уточнила, что уволилась из-за войны в Ираке.Райт подчеркнула, что пришла к мемориалу Линкольна, чтобы выразить протест против другого конфликта."Я здесь, чтобы попросить американцев надавить на своих конгрессменов, чтобы поддержка оружием прекратилась и начались переговоры", — добавила она.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230219/istrebiteli-1853005040.html

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20230210/benefitsiar-1851003970.html

россия

украина

сша

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, рон пол, нато, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, северный поток