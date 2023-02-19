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В Вашингтоне началась акция против "поддержки нацистов Украины" - РИА Новости, 20.02.2023
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В Вашингтоне началась акция против "поддержки нацистов Украины"
В Вашингтоне началась акция против "поддержки нацистов Украины" - РИА Новости, 20.02.2023
В Вашингтоне началась акция против "поддержки нацистов Украины"
Массовая демонстрация против поддержки Украины проходит в центре Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-19T21:20
2023-02-20T00:00
в мире
россия
украина
рон пол
нато
сша
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Массовая демонстрация против поддержки Украины проходит в центре Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости. Еще до начала "Марша ярости против военной машины", организованного Либертарианской партией, у мемориала Линкольна собрались около сотни человек. Протестующие держат транспаранты против "поддержки нацистов на Украине", а также российские флаги. У одного из участников акции в руках плакат с основной мыслью статьи журналиста Сеймура Херша: "Байден подорвал "Северный поток". Организаторы заявляли, что манифестанты будут призывать к прекращению финансовой поддержки Украины и мирным переговорам, а также к роспуску НАТО. После митинга у мемориала планируется марш к Белому дому. Участвовать в акции, в частности, призывал бывший член палаты представителей Рон Пол. По его словам, широкая и очень разнообразная группа соберется, чтобы "осудить лунатичное движение Вашингтона к третьей мировой войне".Автор, актриса, бывший помощник в сенате Тара Рид рассказала РИА Новости, что работала в американской столице и даже на действующего президента США Джо Байдена, но не ожидала, что отношения с Россией с его приходом к власти станут такими конфликтными. Полковник в отставке, дипломат Анна Райт рассказала РИА Новости, что приверженность США конфликтам вынудила ее уйти с госслужбы. Она уточнила, что уволилась из-за войны в Ираке.Райт подчеркнула, что пришла к мемориалу Линкольна, чтобы выразить протест против другого конфликта."Я здесь, чтобы попросить американцев надавить на своих конгрессменов, чтобы поддержка оружием прекратилась и начались переговоры", — добавила она.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230219/istrebiteli-1853005040.html
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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в мире, россия, украина, рон пол, нато, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, северный поток
В мире, Россия, Украина, Рон Пол, НАТО, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Северный поток
21:20 19.02.2023 (обновлено: 00:00 20.02.2023)
 
В Вашингтоне началась акция против "поддержки нацистов Украины"

В Вашингтоне проходит митинг сторонников мирного урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПолицейские дежурят на одной из улиц в Вашингтоне
Полицейские дежурят на одной из улиц в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские дежурят на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Массовая демонстрация против поддержки Украины проходит в центре Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости.
Еще до начала "Марша ярости против военной машины", организованного Либертарианской партией, у мемориала Линкольна собрались около сотни человек. Протестующие держат транспаранты против "поддержки нацистов на Украине", а также российские флаги. У одного из участников акции в руках плакат с основной мыслью статьи журналиста Сеймура Херша: "Байден подорвал "Северный поток".
Организаторы заявляли, что манифестанты будут призывать к прекращению финансовой поддержки Украины и мирным переговорам, а также к роспуску НАТО. После митинга у мемориала планируется марш к Белому дому.
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Участвовать в акции, в частности, призывал бывший член палаты представителей Рон Пол. По его словам, широкая и очень разнообразная группа соберется, чтобы "осудить лунатичное движение Вашингтона к третьей мировой войне".
Автор, актриса, бывший помощник в сенате Тара Рид рассказала РИА Новости, что работала в американской столице и даже на действующего президента США Джо Байдена, но не ожидала, что отношения с Россией с его приходом к власти станут такими конфликтными.
"Россия — не враг, Китай — не враг. Враг — это военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена", — сказала она.
Полковник в отставке, дипломат Анна Райт рассказала РИА Новости, что приверженность США конфликтам вынудила ее уйти с госслужбы. Она уточнила, что уволилась из-за войны в Ираке.
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Райт подчеркнула, что пришла к мемориалу Линкольна, чтобы выразить протест против другого конфликта.
"Я здесь, чтобы попросить американцев надавить на своих конгрессменов, чтобы поддержка оружием прекратилась и начались переговоры", — добавила она.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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