https://ria.ru/20230219/afrika-1852971228.html

Глава МИД Италии призвал не оставлять Африку "в китайских руках"

Глава МИД Италии призвал не оставлять Африку "в китайских руках" - РИА Новости, 19.02.2023

Глава МИД Италии призвал не оставлять Африку "в китайских руках"

Единство Евросоюза имеет решающее значение для отношений в рамках НАТО и с африканскими странами, ошибкой будет оставлять этот континент Китаю, заявил... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:44

2023-02-19T14:44

2023-02-19T14:44

в мире

италия

африка

китай

антонио таяни

нато

евросоюз

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РИМ, 19 фев - РИА Новости. Единство Евросоюза имеет решающее значение для отношений в рамках НАТО и с африканскими странами, ошибкой будет оставлять этот континент Китаю, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "Оставлять Африку в китайских руках будет нас большой ошибкой, Африка имеет ключевое значение для нас", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция панельной сессии, в которой принимает участие итальянский министр, велась на сайте конференции. По словам Таяни, принадлежность к Евросоюзу и трансатлантические связи являются основами внешней политики Италии. Приоритетами для обеспечения самостоятельности ЕС, отметил Таяни, является "безопасность, стабильность и рост". "Нам необходима европейская безопасность, если мы хотим быть сильнее в рамках НАТО, и, если мы хотим защитить себя, мы должны больше вкладываться в европейскую оборону", - сказал Таяни.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

https://ria.ru/20230218/efiopiya-1852846128.html

италия

африка

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, африка, китай, антонио таяни, нато, евросоюз