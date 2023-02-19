https://ria.ru/20230219/afrika-1852971228.html
Глава МИД Италии призвал не оставлять Африку "в китайских руках"
Глава МИД Италии призвал не оставлять Африку "в китайских руках" - РИА Новости, 19.02.2023
Глава МИД Италии призвал не оставлять Африку "в китайских руках"
Единство Евросоюза имеет решающее значение для отношений в рамках НАТО и с африканскими странами, ошибкой будет оставлять этот континент Китаю, заявил... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:44
2023-02-19T14:44
2023-02-19T14:44
в мире
италия
африка
китай
антонио таяни
нато
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РИМ, 19 фев - РИА Новости. Единство Евросоюза имеет решающее значение для отношений в рамках НАТО и с африканскими странами, ошибкой будет оставлять этот континент Китаю, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "Оставлять Африку в китайских руках будет нас большой ошибкой, Африка имеет ключевое значение для нас", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция панельной сессии, в которой принимает участие итальянский министр, велась на сайте конференции. По словам Таяни, принадлежность к Евросоюзу и трансатлантические связи являются основами внешней политики Италии. Приоритетами для обеспечения самостоятельности ЕС, отметил Таяни, является "безопасность, стабильность и рост". "Нам необходима европейская безопасность, если мы хотим быть сильнее в рамках НАТО, и, если мы хотим защитить себя, мы должны больше вкладываться в европейскую оборону", - сказал Таяни.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, африка, китай, антонио таяни, нато, евросоюз
В мире, Италия, Африка, Китай, Антонио Таяни, НАТО, Евросоюз
Глава МИД Италии призвал не оставлять Африку "в китайских руках"
Глава МИД Италии Таяни заявил, что будет ошибкой "оставлять Африку в китайских руках"
РИМ, 19 фев - РИА Новости. Единство Евросоюза имеет решающее значение для отношений в рамках НАТО и с африканскими странами, ошибкой будет оставлять этот континент Китаю, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
"Оставлять Африку
в китайских руках будет нас большой ошибкой, Африка имеет ключевое значение для нас", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Трансляция панельной сессии, в которой принимает участие итальянский министр, велась на сайте конференции.
По словам Таяни, принадлежность к Евросоюзу и трансатлантические связи являются основами внешней политики Италии. Приоритетами для обеспечения самостоятельности ЕС
, отметил Таяни, является "безопасность, стабильность и рост".
"Безопасность означает защиту наших границ на востоке и юге, учитывая наличие проблемы нелегальной иммиграции. Но безопасность также означает стабильность на Западных Балканах, потому что мы находимся недалеко от этого европейского региона, где есть много стран-кандидатов на членство в ЕС. А безопасность - это также наша приверженность борьбе с терроризмом: "Исламское государство"* не дремлет, оно присутствует в Ираке, а "Аль-Каида"* действует в регионе Сахеля", - сказал вице-премьер.
"Нам необходима европейская безопасность, если мы хотим быть сильнее в рамках НАТО, и, если мы хотим защитить себя, мы должны больше вкладываться в европейскую оборону", - сказал Таяни.
* Террористическая организация, запрещенная в России.