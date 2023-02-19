https://ria.ru/20230219/afganistan-1852944445.html
Талибы опровергли информацию о запрете контрацептивов для женщин
Талибы опровергли информацию о запрете контрацептивов для женщин - РИА Новости, 19.02.2023
Талибы опровергли информацию о запрете контрацептивов для женщин
Пресс-секретарь минздрава Афганистана Шарафт Замат Амар заявил РИА Новости, что талибы (члены движения "Талибан"*) не запрещали продавать женщинам средства... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:50
2023-02-19T10:50
2023-02-19T10:50
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КАБУЛ, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь минздрава Афганистана Шарафт Замат Амар заявил РИА Новости, что талибы (члены движения "Талибан"*) не запрещали продавать женщинам средства контрацепции. Ранее британская газета Guardian сообщала, что талибы запрещают продажу женщинам средств контрацепции, заявляя, что их использование - это заговор Запада для контроля за численностью мусульман. "В некоторых случаях контрацептивы являются частью лечения и рекомендуются врачом при необходимости, после изучения состояния пациента. Решение о запрете не было принято, и это необоснованные слухи и сообщения", - заявил представитель министерства. По данным газеты Guardian, сейчас в Афганистане каждая 14-я женщина умирает по причинам, связанным с беременностью, в этой стране одни из худших условий для рождения детей. Активисты призывают талибов соблюдать международные соглашения, которые предусматривают всеобщий доступ к обеспечению репродуктивного здоровья. Шарафт Замат Амар опроверг эту информацию. "По нашим данным, по сравнению с предыдущими годами, смертность матери и ребенка в стране снизилась", - заявил он.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230212/afganistan-1851543911.html
https://ria.ru/20230110/oproverzhenie-1844009989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, талибан, оон
В мире, Афганистан, Талибан, ООН
Талибы опровергли информацию о запрете контрацептивов для женщин
В Минздраве Афганистана заявили, что талибы не запрещали продавать женщинам контрацептивы
КАБУЛ, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь минздрава Афганистана Шарафт Замат Амар заявил РИА Новости, что талибы (члены движения "Талибан"*) не запрещали продавать женщинам средства контрацепции.
Ранее британская газета Guardian сообщала, что талибы запрещают продажу женщинам средств контрацепции, заявляя, что их использование - это заговор Запада для контроля за численностью мусульман.
"В некоторых случаях контрацептивы являются частью лечения и рекомендуются врачом при необходимости, после изучения состояния пациента. Решение о запрете не было принято, и это необоснованные слухи и сообщения", - заявил представитель министерства.
По данным газеты Guardian, сейчас в Афганистане
каждая 14-я женщина умирает по причинам, связанным с беременностью, в этой стране одни из худших условий для рождения детей. Активисты призывают талибов соблюдать международные соглашения, которые предусматривают всеобщий доступ к обеспечению репродуктивного здоровья.
Шарафт Замат Амар опроверг эту информацию. "По нашим данным, по сравнению с предыдущими годами, смертность матери и ребенка в стране снизилась", - заявил он.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.