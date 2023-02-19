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Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят новых инцидентов с аэростатом - РИА Новости, 19.02.2023
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Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят новых инцидентов с аэростатом
Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят новых инцидентов с аэростатом - РИА Новости, 19.02.2023
Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят новых инцидентов с аэростатом
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о недопустимости нарушения суверенитета США китайским... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T00:08
2023-02-19T00:08
в мире
сша
китай
мюнхен
энтони блинкен
ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о недопустимости нарушения суверенитета США китайским аэростатом-шпионом и призвал не допускать впредь подобных инцидентов, сообщил госдепартамент. Главы дипломатии обеих стран провели на полях международной конференции в Мюнхене свою первую встречу после перехвата воздушного шара американским истребителем над Атлантическим океаном ранее в феврале. "Госсекретарь прямо заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР… подчеркнув, что подобные безответственные действия никогда не должны повториться", - сказано в заявлении. США, по словам Блинкена, не потерпят никаких посягательств на собственный суверенитет. Госсекретарь заявил также, что аэростатная программа Китая, которая, по оценкам американской стороны, охватывает свыше 40 стран на пяти континентах, была предана международной огласке. Из-за инцидента Блинкен отложил визит в Китай, который планировался на 5 февраля, новые сроки поездки пока не согласованы.
https://ria.ru/20230218/aerostat-1852866499.html
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в мире, сша, китай, мюнхен, энтони блинкен, ван и (политик)
В мире, США, Китай, Мюнхен, Энтони Блинкен, Ван И (политик)
00:08 19.02.2023
 
Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят новых инцидентов с аэростатом

Блинкен заявил Ван И о недопустимости нарушения суверенитета США китайским аэростатом

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinОбломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о недопустимости нарушения суверенитета США китайским аэростатом-шпионом и призвал не допускать впредь подобных инцидентов, сообщил госдепартамент.
Главы дипломатии обеих стран провели на полях международной конференции в Мюнхене свою первую встречу после перехвата воздушного шара американским истребителем над Атлантическим океаном ранее в феврале.
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На Тайване рассказали об упавшем на военную базу китайском аэростате
"Госсекретарь прямо заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР… подчеркнув, что подобные безответственные действия никогда не должны повториться", - сказано в заявлении.
США, по словам Блинкена, не потерпят никаких посягательств на собственный суверенитет. Госсекретарь заявил также, что аэростатная программа Китая, которая, по оценкам американской стороны, охватывает свыше 40 стран на пяти континентах, была предана международной огласке.
Из-за инцидента Блинкен отложил визит в Китай, который планировался на 5 февраля, новые сроки поездки пока не согласованы.
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В миреСШАКитайМюнхенЭнтони БлинкенВан И (политик)
 
 
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