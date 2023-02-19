https://ria.ru/20230219/aerostat-1852913948.html

Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят новых инцидентов с аэростатом

Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят новых инцидентов с аэростатом - РИА Новости, 19.02.2023

Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят новых инцидентов с аэростатом

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о недопустимости нарушения суверенитета США китайским... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T00:08

2023-02-19T00:08

2023-02-19T00:08

в мире

сша

китай

мюнхен

энтони блинкен

ван и (политик)

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о недопустимости нарушения суверенитета США китайским аэростатом-шпионом и призвал не допускать впредь подобных инцидентов, сообщил госдепартамент. Главы дипломатии обеих стран провели на полях международной конференции в Мюнхене свою первую встречу после перехвата воздушного шара американским истребителем над Атлантическим океаном ранее в феврале. "Госсекретарь прямо заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР… подчеркнув, что подобные безответственные действия никогда не должны повториться", - сказано в заявлении. США, по словам Блинкена, не потерпят никаких посягательств на собственный суверенитет. Госсекретарь заявил также, что аэростатная программа Китая, которая, по оценкам американской стороны, охватывает свыше 40 стран на пяти континентах, была предана международной огласке. Из-за инцидента Блинкен отложил визит в Китай, который планировался на 5 февраля, новые сроки поездки пока не согласованы.

https://ria.ru/20230218/aerostat-1852866499.html

https://ria.ru/20230218/aerostat-1852858822.html

сша

китай

мюнхен

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в мире, сша, китай, мюнхен, энтони блинкен, ван и (политик)