https://ria.ru/20230218/zhena-1852811047.html
Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену
Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену - РИА Новости, 18.02.2023
Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит своего американского коллегу Ллойда Остина чаще, чем свою жену, сообщает Baltnews. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T04:00
2023-02-18T04:00
2023-02-18T04:00
в мире
украина
эстония
россия
кая каллас
ханно певкур
ллойд остин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_99c549454ffd62ff548957dc51ab4400.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит своего американского коллегу Ллойда Остина чаще, чем свою жену, сообщает Baltnews.16 февраля Ллойд Остин посетил Эстонию с целью обсуждения вопросов военной поддержки Киева и оборонного сотрудничества Вашингтона и Таллина. Кроме того, министр обороны США провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230216/pomosch-1852498508.html
украина
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f3705c412eb22eaf7e83bdc33db4739.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эстония, россия, кая каллас, ханно певкур, ллойд остин, нато
В мире, Украина, Эстония, Россия, Кая Каллас, Ханно Певкур, Ллойд Остин, НАТО
Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену
Министр обороны Эстонии Певкур заявил, что видит главу Пентагона чаще, чем свою жену