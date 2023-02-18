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Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену

Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену - РИА Новости, 18.02.2023

Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит своего американского коллегу Ллойда Остина чаще, чем свою жену, сообщает Baltnews. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T04:00

2023-02-18T04:00

2023-02-18T04:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит своего американского коллегу Ллойда Остина чаще, чем свою жену, сообщает Baltnews.16 февраля Ллойд Остин посетил Эстонию с целью обсуждения вопросов военной поддержки Киева и оборонного сотрудничества Вашингтона и Таллина. Кроме того, министр обороны США провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230216/pomosch-1852498508.html

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в мире, украина, эстония, россия, кая каллас, ханно певкур, ллойд остин, нато