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Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену - РИА Новости, 18.02.2023
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Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену
Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену - РИА Новости, 18.02.2023
Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит своего американского коллегу Ллойда Остина чаще, чем свою жену, сообщает Baltnews. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T04:00
2023-02-18T04:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит своего американского коллегу Ллойда Остина чаще, чем свою жену, сообщает Baltnews.16 февраля Ллойд Остин посетил Эстонию с целью обсуждения вопросов военной поддержки Киева и оборонного сотрудничества Вашингтона и Таллина. Кроме того, министр обороны США провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, эстония, россия, кая каллас, ханно певкур, ллойд остин, нато
В мире, Украина, Эстония, Россия, Кая Каллас, Ханно Певкур, Ллойд Остин, НАТО
04:00 18.02.2023
 
Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену

Министр обороны Эстонии Певкур заявил, что видит главу Пентагона чаще, чем свою жену

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит своего американского коллегу Ллойда Остина чаще, чем свою жену, сообщает Baltnews.
"Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймет эту ситуацию", — привело издание слова эстонского министра Остину во время пресс-конференции.
16 февраля Ллойд Остин посетил Эстонию с целью обсуждения вопросов военной поддержки Киева и оборонного сотрудничества Вашингтона и Таллина. Кроме того, министр обороны США провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 18:13
Премьер Эстонии обсудила с министром обороны США военную помощь Украине
 
В миреУкраинаЭстонияРоссияКая КалласХанно ПевкурЛлойд ОстинНАТО
 
 
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