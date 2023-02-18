https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852840346.html
В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения
В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения - РИА Новости, 18.02.2023
В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения
Двух человек спасли в турецкой провинции Хатай спустя 296 часов после сокрушительного землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:04
2023-02-18T12:04
2023-02-18T12:04
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Двух человек спасли в турецкой провинции Хатай спустя 296 часов после сокрушительного землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. "Чудеса случились одно за другим на 296-м часу... В Хатае из-под завалов живыми вытащили двух человек", - передал телеканал. Агентство Anadolu при этом уточняет, что число спасенных на 13-й день после землетрясения выросло до трех. В их числе ребенок. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 39 тысяч человек.
https://ria.ru/20230217/dollary-1852802642.html
турция
хатай (провинция)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Турция, Хатай (провинция), Кахраманмараш
В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения
Из-под завалов в турецком Хатае спасли трех человек спустя 296 часов после землетрясения