https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852840346.html

В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения

В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения - РИА Новости, 18.02.2023

В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения

Двух человек спасли в турецкой провинции Хатай спустя 296 часов после сокрушительного землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T12:04

2023-02-18T12:04

2023-02-18T12:04

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851780143_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_efea81b8175bc884a7b45e8d915471c1.jpg

АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Двух человек спасли в турецкой провинции Хатай спустя 296 часов после сокрушительного землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. "Чудеса случились одно за другим на 296-м часу... В Хатае из-под завалов живыми вытащили двух человек", - передал телеканал. Агентство Anadolu при этом уточняет, что число спасенных на 13-й день после землетрясения выросло до трех. В их числе ребенок. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 39 тысяч человек.

https://ria.ru/20230217/dollary-1852802642.html

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш