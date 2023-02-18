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В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения - РИА Новости, 18.02.2023
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В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения
В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения - РИА Новости, 18.02.2023
В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения
Двух человек спасли в турецкой провинции Хатай спустя 296 часов после сокрушительного землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:04
2023-02-18T12:04
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Двух человек спасли в турецкой провинции Хатай спустя 296 часов после сокрушительного землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. "Чудеса случились одно за другим на 296-м часу... В Хатае из-под завалов живыми вытащили двух человек", - передал телеканал. Агентство Anadolu при этом уточняет, что число спасенных на 13-й день после землетрясения выросло до трех. В их числе ребенок. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 39 тысяч человек.
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турция
хатай (провинция)
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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Турция, Хатай (провинция), Кахраманмараш
12:04 18.02.2023
 
В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения

Из-под завалов в турецком Хатае спасли трех человек спустя 296 часов после землетрясения

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате землетрясения в Турции
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
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Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Двух человек спасли в турецкой провинции Хатай спустя 296 часов после сокрушительного землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber.
"Чудеса случились одно за другим на 296-м часу... В Хатае из-под завалов живыми вытащили двух человек", - передал телеканал.
Агентство Anadolu при этом уточняет, что число спасенных на 13-й день после землетрясения выросло до трех. В их числе ребенок.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 39 тысяч человек.
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Сильное землетрясение в Турции и СирииВ миреТурцияХатай (провинция)Кахраманмараш
 
 
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