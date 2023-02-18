https://ria.ru/20230218/yamal-1852844334.html
Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя
Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя - РИА Новости, 18.02.2023
Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя
Сотрудник агрофирмы в Ямало-Ненецком автономном округе при отстреле оленей случайно попал в местного жителя, возбуждено дело о причинении смерти по... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:42
2023-02-18T12:42
2023-02-18T12:42
происшествия
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудник агрофирмы в Ямало-Ненецком автономном округе при отстреле оленей случайно попал в местного жителя, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, утром 16 февраля в 80 километрах от села Толька Красноселькупского района 39-летний сотрудник агрофирмы производил отстрел ослабевших домашних оленей. "Проявив преступную небрежность, подозреваемый произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился местный житель. От полученного ранения в область грудной клетки мужчина, 1992 года рождения, скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту произошедшего в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20230213/ubiystvo-1851653721.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ямал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя
Сотрудник агрофирмы на Ямале случайно попал в местного жителя при отстреле домашних оленей