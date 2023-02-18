https://ria.ru/20230218/yamal-1852844334.html

Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя

Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя - РИА Новости, 18.02.2023

Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя

Сотрудник агрофирмы в Ямало-Ненецком автономном округе при отстреле оленей случайно попал в местного жителя, возбуждено дело о причинении смерти по... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T12:42

2023-02-18T12:42

2023-02-18T12:42

происшествия

ямал

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудник агрофирмы в Ямало-Ненецком автономном округе при отстреле оленей случайно попал в местного жителя, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, утром 16 февраля в 80 километрах от села Толька Красноселькупского района 39-летний сотрудник агрофирмы производил отстрел ослабевших домашних оленей. "Проявив преступную небрежность, подозреваемый произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился местный житель. От полученного ранения в область грудной клетки мужчина, 1992 года рождения, скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту произошедшего в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20230213/ubiystvo-1851653721.html

ямал

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ямал, следственный комитет россии (ск рф)