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Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя - РИА Новости, 18.02.2023
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Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя
Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя - РИА Новости, 18.02.2023
Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя
Сотрудник агрофирмы в Ямало-Ненецком автономном округе при отстреле оленей случайно попал в местного жителя, возбуждено дело о причинении смерти по... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:42
2023-02-18T12:42
происшествия
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудник агрофирмы в Ямало-Ненецком автономном округе при отстреле оленей случайно попал в местного жителя, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, утром 16 февраля в 80 километрах от села Толька Красноселькупского района 39-летний сотрудник агрофирмы производил отстрел ослабевших домашних оленей. "Проявив преступную небрежность, подозреваемый произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился местный житель. От полученного ранения в область грудной клетки мужчина, 1992 года рождения, скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту произошедшего в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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происшествия, ямал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ)
12:42 18.02.2023
 
Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя

Сотрудник агрофирмы на Ямале случайно попал в местного жителя при отстреле домашних оленей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудник агрофирмы в Ямало-Ненецком автономном округе при отстреле оленей случайно попал в местного жителя, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, утром 16 февраля в 80 километрах от села Толька Красноселькупского района 39-летний сотрудник агрофирмы производил отстрел ослабевших домашних оленей.
"Проявив преступную небрежность, подозреваемый произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился местный житель. От полученного ранения в область грудной клетки мужчина, 1992 года рождения, скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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ПроисшествияЯмалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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