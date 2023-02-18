https://ria.ru/20230218/yakhta-1852848567.html
Минобороны показало спасение яхты с путешественником из Франции в Атлантике
Минобороны показало спасение яхты с путешественником из Франции в Атлантике - РИА Новости, 18.02.2023
Минобороны показало спасение яхты с путешественником из Франции в Атлантике
Министерство обороны России опубликовало видео спасения французского путешественника Лукаса Монтеу, чья яхта потерпела бедствие в Атлантическом океане. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T13:30
2023-02-18T13:30
2023-02-18T16:21
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
франция
хорошие новости
кейптаун
мария захарова
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео спасения французского путешественника Лукаса Монтеу, чья яхта потерпела бедствие в Атлантическом океане.В ролике показано, как судно поднимают на борт танкера Северного флота "Кама". Затем демонстрируются кадры быта французского путешественника на российском корабле, в частности, как он играет с российским моряком в шахматы.По его словам, он увидел "Каму" и отправил сигнал бедствия по экстренному каналу связи. Экипаж судна сразу же уточнил его местонахождение. Путешественник запустил сигнальную ракету и через две минуты заметил, что российский танкер сменил курс, чтобы прийти к нему на помощь. На борту "Камы" спасенному мужчине оказали первая медицинская помощь и во время перехода в ЮАР его обеспечили всем необходимым. Покидая в Кейптауне судно вспомогательного флота ВМФ России, Лукас Монтеу от всей души поблагодарил моряков за помощь и радушие, оказанные ему на борту танкера.Не остались в стороне и родители путешественника. Они направили в адрес посла России во Франции Алексея Мешкова письмо, в котором поблагодарили руководство Министерства обороны и экипаж "Камы" за помощь их сыну.В конце ролика также запечатлено, как российский военный дарит французу в качестве памятных подарков форменную шапку Военно-морского флота и тельняшку.Ранее, 31 января, в Министерстве обороны сообщили, что отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантике. По данным ведомства, аварийный сигнал с судна принял экипаж среднего танкера "Кама". Для оказания помощи корабль отклонился от маршрута движения и направилась в район ЧП. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Как уточнили в министерстве, во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода. После неудачной попытки устранить неисправности мужчина подал сигнал бедствия. Позже, 10 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что спасенного военными моряками француза в ближайшее время доставят в Кейптаун, по этому вопросу Москва находится на связи с Парижем.
https://ria.ru/20230217/spasenie-1852656657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852851641_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b611ba0bd3a6c2ee01ad3ce272609a6a.png
Спасение яхты с французским путешественником экипажем танкера "Кама"
МО РФ обнародовало кадры спасения экипажем морского танкера "Кама" Севфлота потерпевшей бедствие в Атлантике яхты с путешественником из Франции. Иностранца спасли в конце января, оказали медпомощь, а затем доставили в ЮАР.
2023-02-18T13:30
true
PT1M04S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, франция, кейптаун, мария захарова
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Франция, Хорошие новости, Кейптаун, Мария Захарова
13:30 18.02.2023 (обновлено: 16:21 18.02.2023)
Минобороны показало спасение яхты с путешественником из Франции в Атлантике
Экипаж танкера Северного флота спас в Атлантике яхту с путешественником из Франции
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Министерство обороны России опубликовало видео
спасения французского путешественника Лукаса Монтеу, чья яхта потерпела бедствие в Атлантическом океане.
В ролике показано, как судно поднимают на борт танкера Северного флота "Кама". Затем демонстрируются кадры быта французского путешественника на российском корабле, в частности, как он играет с российским моряком в шахматы.
"Меня зовут Лука, мне 34 года. Десять суток я совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, и автопилот перестал работать. Мне оставалось только продолжить движение самостоятельно в дневное время и сделать остановку ночью. Длиться это могло долго: две-три недели и больше. Тяжело, но теоретически возможно. А днем я проснулся и услышал, как что-то попало на борт. Оказалось, винт разрушил заднюю часть лодки, и ситуация начала ухудшаться", — рассказал Монтеу.
По его словам, он увидел "Каму" и отправил сигнал бедствия по экстренному каналу связи. Экипаж судна сразу же уточнил его местонахождение. Путешественник запустил сигнальную ракету и через две минуты заметил, что российский танкер сменил курс, чтобы прийти к нему на помощь.
На борту "Камы" спасенному мужчине оказали первая медицинская помощь и во время перехода в ЮАР
его обеспечили всем необходимым. Покидая в Кейптауне
судно вспомогательного флота ВМФ России, Лукас Монтеу от всей души поблагодарил моряков за помощь и радушие, оказанные ему на борту танкера.
Не остались в стороне и родители путешественника. Они направили в адрес посла России во Франции Алексея Мешкова письмо, в котором поблагодарили руководство Министерства обороны и экипаж "Камы" за помощь их сыну.
В конце ролика также запечатлено, как российский военный дарит французу в качестве памятных подарков форменную шапку Военно-морского флота и тельняшку.
Ранее, 31 января, в Министерстве обороны сообщили, что отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантике. По данным ведомства, аварийный сигнал с судна принял экипаж среднего танкера "Кама". Для оказания помощи корабль отклонился от маршрута движения и направилась в район ЧП. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике.
Как уточнили в министерстве, во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода. После неудачной попытки устранить неисправности мужчина подал сигнал бедствия. Позже, 10 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова
сообщила, что спасенного военными моряками француза в ближайшее время доставят в Кейптаун
, по этому вопросу Москва
находится на связи с Парижем
.