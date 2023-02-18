https://ria.ru/20230218/yakhta-1852848567.html

Минобороны показало спасение яхты с путешественником из Франции в Атлантике

Минобороны показало спасение яхты с путешественником из Франции в Атлантике - РИА Новости, 18.02.2023

Минобороны показало спасение яхты с путешественником из Франции в Атлантике

Министерство обороны России опубликовало видео спасения французского путешественника Лукаса Монтеу, чья яхта потерпела бедствие в Атлантическом океане. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T13:30

2023-02-18T13:30

2023-02-18T16:21

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

франция

хорошие новости

кейптаун

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852851641_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8ebef1db3897dfad023fec6315b09c9.png

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео спасения французского путешественника Лукаса Монтеу, чья яхта потерпела бедствие в Атлантическом океане.В ролике показано, как судно поднимают на борт танкера Северного флота "Кама". Затем демонстрируются кадры быта французского путешественника на российском корабле, в частности, как он играет с российским моряком в шахматы.По его словам, он увидел "Каму" и отправил сигнал бедствия по экстренному каналу связи. Экипаж судна сразу же уточнил его местонахождение. Путешественник запустил сигнальную ракету и через две минуты заметил, что российский танкер сменил курс, чтобы прийти к нему на помощь. На борту "Камы" спасенному мужчине оказали первая медицинская помощь и во время перехода в ЮАР его обеспечили всем необходимым. Покидая в Кейптауне судно вспомогательного флота ВМФ России, Лукас Монтеу от всей души поблагодарил моряков за помощь и радушие, оказанные ему на борту танкера.Не остались в стороне и родители путешественника. Они направили в адрес посла России во Франции Алексея Мешкова письмо, в котором поблагодарили руководство Министерства обороны и экипаж "Камы" за помощь их сыну.В конце ролика также запечатлено, как российский военный дарит французу в качестве памятных подарков форменную шапку Военно-морского флота и тельняшку.Ранее, 31 января, в Министерстве обороны сообщили, что отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантике. По данным ведомства, аварийный сигнал с судна принял экипаж среднего танкера "Кама". Для оказания помощи корабль отклонился от маршрута движения и направилась в район ЧП. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Как уточнили в министерстве, во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода. После неудачной попытки устранить неисправности мужчина подал сигнал бедствия. Позже, 10 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что спасенного военными моряками француза в ближайшее время доставят в Кейптаун, по этому вопросу Москва находится на связи с Парижем.

https://ria.ru/20230217/spasenie-1852656657.html

https://ria.ru/20230210/rybaki-1851323853.html

россия

франция

кейптаун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение яхты с французским путешественником экипажем танкера "Кама" МО РФ обнародовало кадры спасения экипажем морского танкера "Кама" Севфлота потерпевшей бедствие в Атлантике яхты с путешественником из Франции. Иностранца спасли в конце января, оказали медпомощь, а затем доставили в ЮАР. 2023-02-18T13:30 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, франция, кейптаун, мария захарова