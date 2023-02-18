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Исследование выявило шансы Трампа обойти Байдена на выборах - РИА Новости, 18.02.2023
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Исследование выявило шансы Трампа обойти Байдена на выборах
Исследование выявило шансы Трампа обойти Байдена на выборах - РИА Новости, 18.02.2023
Исследование выявило шансы Трампа обойти Байдена на выборах
Бывший президент США Дональд Трамп обошел бы на выборах действующего главу государства Джо Байдена, свидетельствует исследование социологической службы Harvard... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T02:03
2023-02-18T02:03
в мире
сша
флорида
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обошел бы на выборах действующего главу государства Джо Байдена, свидетельствует исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris, который цитирует издание Hill. По этим данным, 46% избирателей предпочтут Трампа, если бы выборы проходили сегодня, в пользу Байдена высказался бы 41%, 13% не уверены в своем выборе или не знают, за кого будут голосовать. Если Трамп сойдется в предвыборной гонке с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, то обойдет ее с 49% против 39%, сообщает издание. Победит Трамп, согласно опросу, и в борьбе за республиканскую номинацию, если выбирать будут между ним и губернатором Флориды Роном Десантисом - экс-президент набрал бы 37%, его гипотетический оппонент лишь 19%, за бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли проголосовали бы на праймериз только 7%. Исследование было проведено 15-16 февраля среди 1838 зарегистрированных избирателей, сообщает издание. Данных о методах получения ответов, а также о предполагаемой погрешности не приводится. Трамп ранее заявил о намерении избираться вновь в 2024 году, соответствующее объявление сделала и Хейли. Десантис пока не обозначал президентских амбиций. Байден говорил о намерении участвовать в гонке, но не делал официального объявления на этот счет.
https://ria.ru/20230210/vybory-1851061924.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, никки хейли, оон
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Никки Хейли, ООН
02:03 18.02.2023
 
Исследование выявило шансы Трампа обойти Байдена на выборах

Harvard CAPS-Harris: Трамп обошел бы Байдена на выборах, если бы они проходили сейчас

© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Репортаж о выборах в США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обошел бы на выборах действующего главу государства Джо Байдена, свидетельствует исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris, который цитирует издание Hill.
По этим данным, 46% избирателей предпочтут Трампа, если бы выборы проходили сегодня, в пользу Байдена высказался бы 41%, 13% не уверены в своем выборе или не знают, за кого будут голосовать. Если Трамп сойдется в предвыборной гонке с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, то обойдет ее с 49% против 39%, сообщает издание. Победит Трамп, согласно опросу, и в борьбе за республиканскую номинацию, если выбирать будут между ним и губернатором Флориды Роном Десантисом - экс-президент набрал бы 37%, его гипотетический оппонент лишь 19%, за бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли проголосовали бы на праймериз только 7%.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 11:16
Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах
Исследование было проведено 15-16 февраля среди 1838 зарегистрированных избирателей, сообщает издание. Данных о методах получения ответов, а также о предполагаемой погрешности не приводится.
Трамп ранее заявил о намерении избираться вновь в 2024 году, соответствующее объявление сделала и Хейли. Десантис пока не обозначал президентских амбиций. Байден говорил о намерении участвовать в гонке, но не делал официального объявления на этот счет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 03:09
СМИ: штаб Трампа не раскрыл результаты исследования выборов 2020 года
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампДжо БайденНикки ХейлиООН
 
 
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