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В США сообщили о массово покидающих позиции бойцах ВСУ - РИА Новости, 18.02.2023
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В США сообщили о массово покидающих позиции бойцах ВСУ
В США сообщили о массово покидающих позиции бойцах ВСУ - РИА Новости, 18.02.2023
В США сообщили о массово покидающих позиции бойцах ВСУ
Украинские военные массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны СБУ, сообщил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T21:41
2023-02-18T23:13
политика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские военные массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны СБУ, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись с интервью доступна в блоге офицера на платформе YouTube.Ранее Макгрегор спрогнозировал ликвидацию десятков тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима. По его словам, поставки оружия и инструкторов не помогут ВСУ изменить ситуацию "на земле".Кроме того, полковник заявил о развале узлов обороны украинских войск на Южном направлении специальной операции. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.
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политика, служба безопасности украины, сша, украина
Политика, Служба безопасности Украины, США, Украина
21:41 18.02.2023 (обновлено: 23:13 18.02.2023)
 
В США сообщили о массово покидающих позиции бойцах ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал о массово покидающих позиции бойцах ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские военные массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны СБУ, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись с интервью доступна в блоге офицера на платформе YouTube.

"У них большое количество дезертиров. Многие из них очень молоды. <…> СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням", — рассказал военный.

Ранее Макгрегор спрогнозировал ликвидацию десятков тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима. По его словам, поставки оружия и инструкторов не помогут ВСУ изменить ситуацию "на земле".
Кроме того, полковник заявил о развале узлов обороны украинских войск на Южном направлении специальной операции. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.
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