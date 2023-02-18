https://ria.ru/20230218/vsu-1852903802.html

В США сообщили о массово покидающих позиции бойцах ВСУ

В США сообщили о массово покидающих позиции бойцах ВСУ - РИА Новости, 18.02.2023

В США сообщили о массово покидающих позиции бойцах ВСУ

Украинские военные массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны СБУ, сообщил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T21:41

2023-02-18T21:41

2023-02-18T23:13

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские военные массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны СБУ, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись с интервью доступна в блоге офицера на платформе YouTube.Ранее Макгрегор спрогнозировал ликвидацию десятков тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима. По его словам, поставки оружия и инструкторов не помогут ВСУ изменить ситуацию "на земле".Кроме того, полковник заявил о развале узлов обороны украинских войск на Южном направлении специальной операции. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.

https://ria.ru/20230218/preduprezhdenie-1852878025.html

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политика, служба безопасности украины, сша, украина