"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине
Политик Филиппо призвал остановить Макрона после слов о готовности к затяжному конфликту
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне, написал в Twitter политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
"Макрон сегодня вечером сказал об Украине: "мы готовы к затяжному конфликту!" А он спрашивал мнение у французов?! Ну конечно же нет! Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!" — возмутился политик.
Ранее президент Франции Макрон заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией по Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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