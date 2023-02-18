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"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине - РИА Новости, 18.02.2023
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"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине
"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине - РИА Новости, 18.02.2023
"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне, написал в Twitter политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T05:50
2023-02-18T05:50
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне, написал в Twitter политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Ранее президент Франции Макрон заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией по Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон
05:50 18.02.2023
 
"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине

Политик Филиппо призвал остановить Макрона после слов о готовности к затяжному конфликту

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне, написал в Twitter политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"Макрон сегодня вечером сказал об Украине: "мы готовы к затяжному конфликту!" А он спрашивал мнение у французов?! Ну конечно же нет! Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!" — возмутился политик.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией по Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 08:00
Макрон готов поставить на отношениях с Россией большой крест
 
В миреФранцияУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
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