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"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине

"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине - РИА Новости, 18.02.2023

"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне, написал в Twitter политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T05:50

2023-02-18T05:50

2023-02-18T05:50

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне, написал в Twitter политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Ранее президент Франции Макрон заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией по Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230211/makron-1851328673.html

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, украина, эммануэль макрон