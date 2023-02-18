https://ria.ru/20230218/vooruzhenie-1852862229.html
Украинские боевики увеличили число вооружения НАТО, заявили в ВС России
Украинские боевики увеличили число вооружения НАТО, заявили в ВС России - РИА Новости, 18.02.2023
Украинские боевики увеличили число вооружения НАТО, заявили в ВС России
Командир роты Первой Славянской бригады ВС РФ продемонстрировал РИА Новости захваченный в феврале этого года под Авдеевкой арсенал западного вооружения и... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:46
2023-02-18T15:46
2023-02-18T16:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
авдеевка
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Командир роты Первой Славянской бригады ВС РФ продемонстрировал РИА Новости захваченный в феврале этого года под Авдеевкой арсенал западного вооружения и отметил, что ранее такого количества натовского стрелкового оружия в распоряжении украинской армии наблюдать не приходилось. "Этот арсенал иностранного оружия был добыт в боях под Авдеевкой в феврале этого года. Это село Опытное и Водяное. Раньше такого не было. Были обычные советские автоматы, обычные пулеметы. Все отечественное", - сообщил командир роты с позывным "Дэн". Среди трофеев имеется боевая штурмовая винтовка FN SCAR калибра 5,56x45 мм, бельгийские пулеметы FN MAG 7,62x51, американские ручные гранаты и другое вооружение соответствующее единым стандартам принятым в странах членах блока НАТО. Офицер отметил, что, несмотря на свою относительную эффективность, захваченные образцы вооружений имеют и серьезные недостатки. Например, автомат SCAR довольно сложен в обслуживании, а пулемет MAG тяжелый и потому неудобен в современном мобильном стрелковом бою. Арсенал был захвачен в ходе успешных наступательных действий Первой Славянской бригады на Авдеевском направлении в районе населенных пунктов Опытное и Водяное, где благодаря слаженным действиям подразделения был занят ряд укреплений эшелонированной линии обороны киевского режима.
https://ria.ru/20230218/prigozhin-1852850003.html
авдеевка
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Славянская бригада ВС РФ о натовском стрелковом оружии у ВСУ
У украинских боевиков под Авдеевкой значительно возросло число натовского стрелкового оружия, рассказали в первой Славянской бригаде ВС РФ
2023-02-18T15:46
true
PT2M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, авдеевка, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Авдеевка, НАТО, Вооруженные силы Украины
15:46 18.02.2023 (обновлено: 16:11 18.02.2023)
Украинские боевики увеличили число вооружения НАТО, заявили в ВС России
Командир роты "Дэн": боевики у Авдеевки получили большое число стрелкового вооружения НАТО
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Командир роты Первой Славянской бригады ВС РФ продемонстрировал РИА Новости захваченный в феврале этого года под Авдеевкой арсенал западного вооружения и отметил, что ранее такого количества натовского стрелкового оружия в распоряжении украинской армии наблюдать не приходилось.
"Этот арсенал иностранного оружия был добыт в боях под Авдеевкой в феврале этого года. Это село Опытное и Водяное. Раньше такого не было. Были обычные советские автоматы, обычные пулеметы. Все отечественное", - сообщил командир роты с позывным "Дэн".
Среди трофеев имеется боевая штурмовая винтовка FN SCAR калибра 5,56x45 мм, бельгийские пулеметы FN MAG 7,62x51, американские ручные гранаты и другое вооружение соответствующее единым стандартам принятым в странах членах блока НАТО
.
Офицер отметил, что, несмотря на свою относительную эффективность, захваченные образцы вооружений имеют и серьезные недостатки. Например, автомат SCAR довольно сложен в обслуживании, а пулемет MAG тяжелый и потому неудобен в современном мобильном стрелковом бою.
Арсенал был захвачен в ходе успешных наступательных действий Первой Славянской бригады на Авдеевском направлении в районе населенных пунктов Опытное и Водяное, где благодаря слаженным действиям подразделения был занят ряд укреплений эшелонированной линии обороны киевского режима.