https://ria.ru/20230218/vooruzhenie-1852862229.html

Украинские боевики увеличили число вооружения НАТО, заявили в ВС России

Украинские боевики увеличили число вооружения НАТО, заявили в ВС России - РИА Новости, 18.02.2023

Украинские боевики увеличили число вооружения НАТО, заявили в ВС России

Командир роты Первой Славянской бригады ВС РФ продемонстрировал РИА Новости захваченный в феврале этого года под Авдеевкой арсенал западного вооружения и... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T15:46

2023-02-18T15:46

2023-02-18T16:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

авдеевка

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Командир роты Первой Славянской бригады ВС РФ продемонстрировал РИА Новости захваченный в феврале этого года под Авдеевкой арсенал западного вооружения и отметил, что ранее такого количества натовского стрелкового оружия в распоряжении украинской армии наблюдать не приходилось. "Этот арсенал иностранного оружия был добыт в боях под Авдеевкой в феврале этого года. Это село Опытное и Водяное. Раньше такого не было. Были обычные советские автоматы, обычные пулеметы. Все отечественное", - сообщил командир роты с позывным "Дэн". Среди трофеев имеется боевая штурмовая винтовка FN SCAR калибра 5,56x45 мм, бельгийские пулеметы FN MAG 7,62x51, американские ручные гранаты и другое вооружение соответствующее единым стандартам принятым в странах членах блока НАТО. Офицер отметил, что, несмотря на свою относительную эффективность, захваченные образцы вооружений имеют и серьезные недостатки. Например, автомат SCAR довольно сложен в обслуживании, а пулемет MAG тяжелый и потому неудобен в современном мобильном стрелковом бою. Арсенал был захвачен в ходе успешных наступательных действий Первой Славянской бригады на Авдеевском направлении в районе населенных пунктов Опытное и Водяное, где благодаря слаженным действиям подразделения был занят ряд укреплений эшелонированной линии обороны киевского режима.

https://ria.ru/20230218/prigozhin-1852850003.html

авдеевка

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Славянская бригада ВС РФ о натовском стрелковом оружии у ВСУ У украинских боевиков под Авдеевкой значительно возросло число натовского стрелкового оружия, рассказали в первой Славянской бригаде ВС РФ 2023-02-18T15:46 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, авдеевка, нато, вооруженные силы украины