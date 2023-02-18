https://ria.ru/20230218/volontery-1852819136.html

Российские волонтеры с 2022 года провели 40 гуманитарных миссий в Донбассе

Российские волонтеры с 2022 года провели 40 гуманитарных миссий в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2023

Российские волонтеры с 2022 года провели 40 гуманитарных миссий в Донбассе

Российские волонтеры с 2022 года собрали и доставили на Донбасс около 7 тысяч тонн гуманитарных грузов, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:18

2023-02-18T08:18

2023-02-18T08:18

донбасс

ростовская область

донецкая народная республика

василий голубев

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Российские волонтеры с 2022 года собрали и доставили на Донбасс около 7 тысяч тонн гуманитарных грузов, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Ростовская область - оператор общероссийской акции "Мы вместе с Донбассом". В организацию помощи активно вовлечены волонтеры. С 2022 года они собрали и доставили около 7 тысяч тонн гуманитарной помощи, участвовали в 40 гуманитарных миссиях", - сказал Голубев. Губернатор добавил, что Ростовской области также реализуются такие проекты, как строительство жизненно важного для Донбасса водовода. Запланировано строительство автодороги из Ростова-на-Дону в Симферополь. "Она станет аналогом "Тавриды", но будет короче более чем на 100 километров", - уточнил Голубев. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.

https://ria.ru/20230203/volontery-1849440628.html

https://ria.ru/20230124/volontery-1847115396.html

донбасс

ростовская область

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, ростовская область, донецкая народная республика, василий голубев, общество