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Российские волонтеры с 2022 года провели 40 гуманитарных миссий в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2023
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Российские волонтеры с 2022 года провели 40 гуманитарных миссий в Донбассе
Российские волонтеры с 2022 года провели 40 гуманитарных миссий в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2023
Российские волонтеры с 2022 года провели 40 гуманитарных миссий в Донбассе
Российские волонтеры с 2022 года собрали и доставили на Донбасс около 7 тысяч тонн гуманитарных грузов, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:18
2023-02-18T08:18
донбасс
ростовская область
донецкая народная республика
василий голубев
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Российские волонтеры с 2022 года собрали и доставили на Донбасс около 7 тысяч тонн гуманитарных грузов, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Ростовская область - оператор общероссийской акции "Мы вместе с Донбассом". В организацию помощи активно вовлечены волонтеры. С 2022 года они собрали и доставили около 7 тысяч тонн гуманитарной помощи, участвовали в 40 гуманитарных миссиях", - сказал Голубев. Губернатор добавил, что Ростовской области также реализуются такие проекты, как строительство жизненно важного для Донбасса водовода. Запланировано строительство автодороги из Ростова-на-Дону в Симферополь. "Она станет аналогом "Тавриды", но будет короче более чем на 100 километров", - уточнил Голубев. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
https://ria.ru/20230203/volontery-1849440628.html
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ростовская область
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донбасс, ростовская область, донецкая народная республика, василий голубев, общество
Донбасс, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Василий Голубев, Общество
08:18 18.02.2023
 
Российские волонтеры с 2022 года провели 40 гуманитарных миссий в Донбассе

Российские волонтеры с 2022 года доставили в Донбасс около семи тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВолонтер в пункте сбора гуманитарной помощи
Волонтер в пункте сбора гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Волонтер в пункте сбора гуманитарной помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Российские волонтеры с 2022 года собрали и доставили на Донбасс около 7 тысяч тонн гуманитарных грузов, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Ростовская область - оператор общероссийской акции "Мы вместе с Донбассом". В организацию помощи активно вовлечены волонтеры. С 2022 года они собрали и доставили около 7 тысяч тонн гуманитарной помощи, участвовали в 40 гуманитарных миссиях", - сказал Голубев.
Волонтеры - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Губернатор добавил, что Ростовской области также реализуются такие проекты, как строительство жизненно важного для Донбасса водовода. Запланировано строительство автодороги из Ростова-на-Дону в Симферополь. "Она станет аналогом "Тавриды", но будет короче более чем на 100 километров", - уточнил Голубев.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
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ДонбассРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаВасилий ГолубевОбщество
 
 
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