https://ria.ru/20230218/vinnik-1852812748.html

Слушания по делу Винника отложили из-за накладки в расписании тюрьмы

Слушания по делу Винника отложили из-за накладки в расписании тюрьмы - РИА Новости, 18.02.2023

Слушания по делу Винника отложили из-за накладки в расписании тюрьмы

Судебное заседание по делу российского гражданина Александра Винника в США отложено из-за накладки в расписании со стороны пенитенциарного заведения, где он... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T05:05

2023-02-18T05:05

2023-02-18T05:05

в мире

сша

греция

александр винник

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Судебное заседание по делу российского гражданина Александра Винника в США отложено из-за накладки в расписании со стороны пенитенциарного заведения, где он содержится, сообщил адвокат россиянина Дэвид Ризк. По его словам, сторона защиты, обвинения и судья назначили на пятницу предварительные слушания по делу Винника по видеосвязи. Тем не менее, заседание не состоялось из-за неявки россиянина, который не смог присутствовать "из-за неразберихи с расписанием в тюрьме", где его содержат. Таким образом, лушание по делу Винника было перенесено на 24 февраля. Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221213/obmen-1838235955.html

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в мире, сша, греция, александр винник