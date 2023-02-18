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Слушания по делу Винника отложили из-за накладки в расписании тюрьмы
Слушания по делу Винника отложили из-за накладки в расписании тюрьмы - РИА Новости, 18.02.2023
Слушания по делу Винника отложили из-за накладки в расписании тюрьмы
Судебное заседание по делу российского гражданина Александра Винника в США отложено из-за накладки в расписании со стороны пенитенциарного заведения, где он... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T05:05
2023-02-18T05:05
2023-02-18T05:05
в мире
сша
греция
александр винник
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Судебное заседание по делу российского гражданина Александра Винника в США отложено из-за накладки в расписании со стороны пенитенциарного заведения, где он содержится, сообщил адвокат россиянина Дэвид Ризк. По его словам, сторона защиты, обвинения и судья назначили на пятницу предварительные слушания по делу Винника по видеосвязи. Тем не менее, заседание не состоялось из-за неявки россиянина, который не смог присутствовать "из-за неразберихи с расписанием в тюрьме", где его содержат. Таким образом, лушание по делу Винника было перенесено на 24 февраля. Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.
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в мире, сша, греция, александр винник
В мире, США, Греция, Александр Винник
Слушания по делу Винника отложили из-за накладки в расписании тюрьмы
Адвокат Ризк: слушания по делу Винника отложили на неделю из-за накладки в расписании