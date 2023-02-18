https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html

Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан

Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 18.02.2023

Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан

Венгерское правительство не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:51

2023-02-18T17:51

2023-02-18T17:59

россия

европа

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгерское правительство не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Правительство Венгрии не разделяет гипотезу, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. В случае атомного оружия это так, что война на Украине не увеличивает и не уменьшает риск его применения", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.

https://ria.ru/20230216/vengriya-1852437579.html

россия

европа

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Наталья Макарова

россия, европа, венгрия, виктор орбан, в мире