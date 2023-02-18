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Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 18.02.2023
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Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 18.02.2023
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан
Венгерское правительство не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:51
2023-02-18T17:59
россия
европа
венгрия
виктор орбан
в мире
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгерское правительство не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Правительство Венгрии не разделяет гипотезу, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. В случае атомного оружия это так, что война на Украине не увеличивает и не уменьшает риск его применения", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
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россия, европа, венгрия, виктор орбан, в мире
Россия, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, В мире
17:51 18.02.2023 (обновлено: 17:59 18.02.2023)
 
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан

Орбан: Будапешт не считает, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгерское правительство не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Правительство Венгрии не разделяет гипотезу, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. В случае атомного оружия это так, что война на Украине не увеличивает и не уменьшает риск его применения", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 15:33
Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций
 
РоссияЕвропаВенгрияВиктор ОрбанВ мире
 
 
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