https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 18.02.2023
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан
Венгерское правительство не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:51
2023-02-18T17:51
2023-02-18T17:59
россия
европа
венгрия
виктор орбан
в мире
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгерское правительство не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Правительство Венгрии не разделяет гипотезу, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. В случае атомного оружия это так, что война на Украине не увеличивает и не уменьшает риск его применения", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
https://ria.ru/20230216/vengriya-1852437579.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, венгрия, виктор орбан, в мире
Россия, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, В мире
17:51 18.02.2023 (обновлено: 17:59 18.02.2023)
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан
Орбан: Будапешт не считает, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы