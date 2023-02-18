https://ria.ru/20230218/ukraina-1852887797.html

Госсекретарь США заявил об отсутствии сомнений в победе Украины над Россией

Госсекретарь США заявил об отсутствии сомнений в победе Украины над Россией - РИА Новости, 18.02.2023

Госсекретарь США заявил об отсутствии сомнений в победе Украины над Россией

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет сомнений в победе Украины в конфликте с Россией, и призвал с "невероятной осторожностью" относиться к... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:06

2023-02-18T19:06

2023-02-18T19:08

в мире

украина

россия

сша

энтони блинкен

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет сомнений в победе Украины в конфликте с Россией, и призвал с "невероятной осторожностью" относиться к предложениям о прекращении огня. "У нас нет никаких сомнений по поводу победы и успеха Украины", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции. Госсекретарь объяснил это тем, что украинцы сражаются "за свою страну, за свою будущее, за свою землю". Блинкен, которого спрашивали о готовящемся китайском мирном плане, призвал с "невероятной осторожностью" относиться к инициативам немедленного прекращения огня, поскольку, по его словам, это может привести к ситуации "замороженного конфликта" или дать РФ время собраться с силами и подготовиться к новому раунду противостояния. "Предложения о перемирии могут выглядеть очень привлекательно. Кто не хочет, чтобы пушки замолчали? Но нам нужно с невероятной осторожностью отнестись к ловушкам, которые там могут быть расставлены", - сказал Блинкен, выступая вместе с коллегами из ФРГ и Украины. Он также заявил, что "справедливый и прочный" мир не может закреплять никакие территориальные потери Украины и должен обеспечить ей возможность для сдерживания России с тем, чтобы конфликт не повторился.

https://ria.ru/20230217/ssha-1852682559.html

https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852795961.html

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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, мюнхенская конференция по безопасности