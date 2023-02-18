https://ria.ru/20230218/ukraina-1852887797.html
Госсекретарь США заявил об отсутствии сомнений в победе Украины над Россией
Госсекретарь США заявил об отсутствии сомнений в победе Украины над Россией - РИА Новости, 18.02.2023
Госсекретарь США заявил об отсутствии сомнений в победе Украины над Россией
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет сомнений в победе Украины в конфликте с Россией, и призвал с "невероятной осторожностью" относиться к... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:06
2023-02-18T19:06
2023-02-18T19:08
в мире
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сша
энтони блинкен
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет сомнений в победе Украины в конфликте с Россией, и призвал с "невероятной осторожностью" относиться к предложениям о прекращении огня. "У нас нет никаких сомнений по поводу победы и успеха Украины", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции. Госсекретарь объяснил это тем, что украинцы сражаются "за свою страну, за свою будущее, за свою землю". Блинкен, которого спрашивали о готовящемся китайском мирном плане, призвал с "невероятной осторожностью" относиться к инициативам немедленного прекращения огня, поскольку, по его словам, это может привести к ситуации "замороженного конфликта" или дать РФ время собраться с силами и подготовиться к новому раунду противостояния. "Предложения о перемирии могут выглядеть очень привлекательно. Кто не хочет, чтобы пушки замолчали? Но нам нужно с невероятной осторожностью отнестись к ловушкам, которые там могут быть расставлены", - сказал Блинкен, выступая вместе с коллегами из ФРГ и Украины. Он также заявил, что "справедливый и прочный" мир не может закреплять никакие территориальные потери Украины и должен обеспечить ей возможность для сдерживания России с тем, чтобы конфликт не повторился.
https://ria.ru/20230217/ssha-1852682559.html
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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Мюнхенская конференция по безопасности
19:06 18.02.2023 (обновлено: 19:08 18.02.2023)
Госсекретарь США заявил об отсутствии сомнений в победе Украины над Россией
Блинкен заявил об отсутствии у США сомнений в победе Украины над Россией
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет сомнений в победе Украины в конфликте с Россией, и призвал с "невероятной осторожностью" относиться к предложениям о прекращении огня.
"У нас нет никаких сомнений по поводу победы и успеха Украины", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции.
Госсекретарь объяснил это тем, что украинцы сражаются "за свою страну, за свою будущее, за свою землю".
Блинкен, которого спрашивали о готовящемся китайском мирном плане, призвал с "невероятной осторожностью" относиться к инициативам немедленного прекращения огня, поскольку, по его словам, это может привести к ситуации "замороженного конфликта" или дать РФ время собраться с силами и подготовиться к новому раунду противостояния.
"Предложения о перемирии могут выглядеть очень привлекательно. Кто не хочет, чтобы пушки замолчали? Но нам нужно с невероятной осторожностью отнестись к ловушкам, которые там могут быть расставлены", - сказал Блинкен, выступая вместе с коллегами из ФРГ
и Украины.
Он также заявил, что "справедливый и прочный" мир не может закреплять никакие территориальные потери Украины и должен обеспечить ей возможность для сдерживания России с тем, чтобы конфликт не повторился.