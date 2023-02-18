https://ria.ru/20230218/ukraina-1852884811.html

В Пекине обозначили позицию по украинскому вопросу

В Пекине обозначили позицию по украинскому вопросу - РИА Новости, 18.02.2023

В Пекине обозначили позицию по украинскому вопросу

Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе, заявил в субботу член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T18:39

2023-02-18T18:39

2023-02-18T18:39

в мире

китай

ван и (политик)

мюнхенская конференция по безопасности

украина

оон

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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе, заявил в субботу член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности По его словам, хаос и конфликты, охватившие сегодня наш мир, вызваны тем, что цели и принципы Устава ООН не соблюдаются должным образом, а идеологическая конфронтация и формирование блоков наносят ущерб международной солидарности, раздувая угрозы безопасности, усиливая напряженность и подрывая стратегическое взаимное доверие. "В настоящий момент необходимо, чтобы все мы поставили более широкие интересы, воплощенные в целях и принципах Устава ООН, выше своих меньших интересов и работали вместе, чтобы противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации", - указал дипломат. Вместе с тем Ван И заявил о недопустимости того, чтобы мир двигался по пути протекционизма и разрыва связей. По его словам, необходимо решительно пресекать попытки проводить идеологические линии, политизировать и вепонизировать торговое, научное и технологическое сотрудничество.

https://ria.ru/20221016/spor-1824359691.html

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китай

украина

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в мире, китай, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности, украина, оон