В Пекине обозначили позицию по украинскому вопросу
В Пекине заявили, что КНР продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе
Флаг Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе, заявил в субботу член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности
"Китай занимает ответственную позицию по международным спорам, основываясь на обстоятельствах каждого отдельного вопроса, и играет конструктивную роль. По украинскому вопросу позиция Китая сводится к поддержке мирных переговоров. Мы представим позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и будем твердо стоять на стороне мира и диалога", - заявил Ван И.
По его словам, хаос и конфликты, охватившие сегодня наш мир, вызваны тем, что цели и принципы Устава ООН не соблюдаются должным образом, а идеологическая конфронтация и формирование блоков наносят ущерб международной солидарности, раздувая угрозы безопасности, усиливая напряженность и подрывая стратегическое взаимное доверие.
"В настоящий момент необходимо, чтобы все мы поставили более широкие интересы, воплощенные в целях и принципах Устава ООН, выше своих меньших интересов и работали вместе, чтобы противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации", - указал дипломат.
Вместе с тем Ван И заявил о недопустимости того, чтобы мир двигался по пути протекционизма и разрыва связей. По его словам, необходимо решительно пресекать попытки проводить идеологические линии, политизировать и вепонизировать торговое, научное и технологическое сотрудничество.