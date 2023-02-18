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В Пекине обозначили позицию по украинскому вопросу - РИА Новости, 18.02.2023
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В Пекине обозначили позицию по украинскому вопросу
В Пекине обозначили позицию по украинскому вопросу - РИА Новости, 18.02.2023
В Пекине обозначили позицию по украинскому вопросу
Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе, заявил в субботу член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T18:39
2023-02-18T18:39
в мире
китай
ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
украина
оон
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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе, заявил в субботу член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности По его словам, хаос и конфликты, охватившие сегодня наш мир, вызваны тем, что цели и принципы Устава ООН не соблюдаются должным образом, а идеологическая конфронтация и формирование блоков наносят ущерб международной солидарности, раздувая угрозы безопасности, усиливая напряженность и подрывая стратегическое взаимное доверие. "В настоящий момент необходимо, чтобы все мы поставили более широкие интересы, воплощенные в целях и принципах Устава ООН, выше своих меньших интересов и работали вместе, чтобы противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации", - указал дипломат. Вместе с тем Ван И заявил о недопустимости того, чтобы мир двигался по пути протекционизма и разрыва связей. По его словам, необходимо решительно пресекать попытки проводить идеологические линии, политизировать и вепонизировать торговое, научное и технологическое сотрудничество.
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в мире, китай, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности, украина, оон
В мире, Китай, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности, Украина, ООН
18:39 18.02.2023
 
В Пекине обозначили позицию по украинскому вопросу

В Пекине заявили, что КНР продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе

© РИА Новости / Николай Разуваев / Перейти в медиабанкФлаг Китая в Пекине
Флаг Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе, заявил в субботу член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности
"Китай занимает ответственную позицию по международным спорам, основываясь на обстоятельствах каждого отдельного вопроса, и играет конструктивную роль. По украинскому вопросу позиция Китая сводится к поддержке мирных переговоров. Мы представим позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и будем твердо стоять на стороне мира и диалога", - заявил Ван И.
По его словам, хаос и конфликты, охватившие сегодня наш мир, вызваны тем, что цели и принципы Устава ООН не соблюдаются должным образом, а идеологическая конфронтация и формирование блоков наносят ущерб международной солидарности, раздувая угрозы безопасности, усиливая напряженность и подрывая стратегическое взаимное доверие.
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"В настоящий момент необходимо, чтобы все мы поставили более широкие интересы, воплощенные в целях и принципах Устава ООН, выше своих меньших интересов и работали вместе, чтобы противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации", - указал дипломат.
Вместе с тем Ван И заявил о недопустимости того, чтобы мир двигался по пути протекционизма и разрыва связей. По его словам, необходимо решительно пресекать попытки проводить идеологические линии, политизировать и вепонизировать торговое, научное и технологическое сотрудничество.
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