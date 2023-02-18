https://ria.ru/20230218/ukraina-1852834359.html

Американский офицер сообщил Киеву плохие новости о положении ВСУ

Американский офицер сообщил Киеву плохие новости о положении ВСУ - РИА Новости, 18.02.2023

Американский офицер сообщил Киеву плохие новости о положении ВСУ

Несмотря на создаваемое западными СМИ впечатление, что Украина в итоге одержит верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, пишет... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:10

2023-02-18T11:10

2023-02-18T16:17

украина

россия

марк милли

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Несмотря на создаваемое западными СМИ впечатление, что Украина в итоге одержит верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.Он указал, что многие на Западе уже считают победу Украины неизбежной, ссылаясь на слова американского генерала Марка Милли о поражении России.По мнению Дэвиса, Запад не должен быть абсолютно уверенным в успехе Украины и недооценивать Россию, поскольку страна эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику."Проблемам Украины трудно позавидовать, и мы должны ясно представлять себе шансы войск Зеленского в 2023 году. Также нет никаких гарантий, что Москва победит украинскую армию, но утверждение генерала Милли о том, что "Россия уже проиграла" конфликт, далеко от истины", — подытожил подполковник.Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230218/sholts-1852828091.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, марк милли, вооруженные силы украины, в мире