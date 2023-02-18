11:10 18.02.2023 (обновлено: 16:17 18.02.2023)
Американский офицер сообщил Киеву плохие новости о положении ВСУ
Подполковник армии США Дэвис: ситуация для ВСУ на поле боя опаснее, чем считают на Западе
© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Несмотря на создаваемое западными СМИ впечатление, что Украина в итоге одержит верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
Он указал, что многие на Западе уже считают победу Украины неизбежной, ссылаясь на слова американского генерала Марка Милли о поражении России.
"Трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта демонстрирует, что ситуация для Киева гораздо более опасна, чем принято считать", — отметил обозреватель.
По мнению Дэвиса, Запад не должен быть абсолютно уверенным в успехе Украины и недооценивать Россию, поскольку страна эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику.
"Проблемам Украины трудно позавидовать, и мы должны ясно представлять себе шансы войск Зеленского в 2023 году. Также нет никаких гарантий, что Москва победит украинскую армию, но утверждение генерала Милли о том, что "Россия уже проиграла" конфликт, далеко от истины", — подытожил подполковник.
Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.