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Житель Минусинска угрожал убить годовалую дочь из-за ссоры с сожительницей
Житель Минусинска угрожал убить годовалую дочь из-за ссоры с сожительницей - РИА Новости, 18.02.2023
Житель Минусинска угрожал убить годовалую дочь из-за ссоры с сожительницей
В Минусинске на юге Красноярского края задержали мужчину, который во время ссоры с сожительницей высунул свою годовалую дочь из окна пятого этажа, сообщает... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:19
2023-02-18T11:19
2023-02-18T11:19
происшествия
минусинск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 18 фев — РИА Новости. В Минусинске на юге Красноярского края задержали мужчину, который во время ссоры с сожительницей высунул свою годовалую дочь из окна пятого этажа, сообщает региональный главк СК. "В правоохранительные органы поступило сообщение о покушении на убийство малолетнего ребенка. По данному факту… возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Минусинска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что в субботу пьяный житель Минусинска в квартире на улице Народная во время ссоры с сожительницей потребовал от нее примирения. При невыполнении требований он угрожал убить свою годовалую дочь. В ведомстве сообщили, что он "подошел к окну комнаты, открыл его и высунул ребенка за пределы квартиры в оконный проем". Подозреваемого остановила соседка, выхватив ребенка из его рук. По информации следователей, инцидент произошел на пятом этаже. Также в квартире проживает трехлетний ребенок. В данный момент мужчина задержан. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.
https://ria.ru/20230201/sud-1849018721.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, минусинск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Минусинск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Минусинска угрожал убить годовалую дочь из-за ссоры с сожительницей
Пьяный житель Минусинска удерживал дочь в окне пятого этажа из-за ссоры с сожительницей