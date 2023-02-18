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Глава МИД Уганды объяснил, почему страна не станет врагом России - РИА Новости, 18.02.2023
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Глава МИД Уганды объяснил, почему страна не станет врагом России
Глава МИД Уганды объяснил, почему страна не станет врагом России - РИА Новости, 18.02.2023
Глава МИД Уганды объяснил, почему страна не станет врагом России
Бывшие страны-колонизаторы просят от Уганды быть врагом России, но два государства связывают длительные исторические отношения, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:13
2023-02-18T19:14
в мире
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уганда
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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Бывшие страны-колонизаторы просят от Уганды быть врагом России, но два государства связывают длительные исторические отношения, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго. Министр иностранных дел Уганды отметил, что две страны связывают длительные отношения, которые восходят еще к 1960-м годам. "Многие из наших студентов проходили обучение в России, так почему внезапно должна быть проблема из-за того, что мы продолжаем отношения с Россией, с которой они у нас исторически были", - добавил Одонго.
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в мире, россия, уганда
В мире, Россия, Уганда
19:13 18.02.2023 (обновлено: 19:14 18.02.2023)
 
Глава МИД Уганды объяснил, почему страна не станет врагом России

Глава МИД Уганды Одонго: бывшие страны-колонизаторы просят страну стать врагом России

© Pixabay / Graham-HВид на Кампалу, Уганда
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Pixabay / Graham-H
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Бывшие страны-колонизаторы просят от Уганды быть врагом России, но два государства связывают длительные исторические отношения, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго.
"Мы были колонизированы и простили тех, кто нас колонизировал. Сейчас колонизаторы просят нас быть врагами России, которая нас никогда не колонизировала, это честно? Это не так для нас: их враги – их враги, наши друзья – наши друзья", - сказал Одонго.
Министр иностранных дел Уганды отметил, что две страны связывают длительные отношения, которые восходят еще к 1960-м годам.
"Многие из наших студентов проходили обучение в России, так почему внезапно должна быть проблема из-за того, что мы продолжаем отношения с Россией, с которой они у нас исторически были", - добавил Одонго.
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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