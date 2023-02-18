https://ria.ru/20230218/uganda-1852888595.html

Глава МИД Уганды объяснил, почему страна не станет врагом России

Глава МИД Уганды объяснил, почему страна не станет врагом России - РИА Новости, 18.02.2023

Глава МИД Уганды объяснил, почему страна не станет врагом России

Бывшие страны-колонизаторы просят от Уганды быть врагом России, но два государства связывают длительные исторические отношения, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:13

2023-02-18T19:13

2023-02-18T19:14

в мире

россия

уганда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_fac810ae4424432d9c49217d61d3a808.jpg

АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Бывшие страны-колонизаторы просят от Уганды быть врагом России, но два государства связывают длительные исторические отношения, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго. Министр иностранных дел Уганды отметил, что две страны связывают длительные отношения, которые восходят еще к 1960-м годам. "Многие из наших студентов проходили обучение в России, так почему внезапно должна быть проблема из-за того, что мы продолжаем отношения с Россией, с которой они у нас исторически были", - добавил Одонго.

https://ria.ru/20230218/sotrudnichestvo-1852888374.html

россия

уганда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, уганда