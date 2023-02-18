https://ria.ru/20230218/udary-1852843020.html

Пятиклассницу, пострадавшую от ударов ножа в Химках, выписали из больницы

Пятиклассницу, пострадавшую от ударов ножа в Химках, выписали из больницы - РИА Новости, 18.02.2023

Пятиклассницу, пострадавшую от ударов ножа в Химках, выписали из больницы

Пострадавшую от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницу выписали из больницы, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T12:27

2023-02-18T12:27

2023-02-18T12:27

происшествия

химки

ксения мишонова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пострадавшую от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницу выписали из больницы, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. МВД Подмосковья 7 февраля сообщило, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую 2012 года рождения госпитализировали. В четверг пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья сообщила РИА Новости, что состояние пострадавшей девочки удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику. "Наш маленький герой - Соня уже дома. Еще одна мечта осуществилась… Теперь все самое плохое позади! Выздоравливай скорее!", - написала Мишонова. Омбудсмен добавила, что девочка получила на выписку в подарок от главы Химок Дмитрия Волошина хомяка.

https://ria.ru/20230218/moskva-1852838112.html

химки

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

происшествия, химки, ксения мишонова, московская область (подмосковье)