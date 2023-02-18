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Пятиклассницу, пострадавшую от ударов ножа в Химках, выписали из больницы - РИА Новости, 18.02.2023
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Пятиклассницу, пострадавшую от ударов ножа в Химках, выписали из больницы
Пятиклассницу, пострадавшую от ударов ножа в Химках, выписали из больницы - РИА Новости, 18.02.2023
Пятиклассницу, пострадавшую от ударов ножа в Химках, выписали из больницы
Пострадавшую от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницу выписали из больницы, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:27
2023-02-18T12:27
происшествия
химки
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пострадавшую от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницу выписали из больницы, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. МВД Подмосковья 7 февраля сообщило, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую 2012 года рождения госпитализировали. В четверг пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья сообщила РИА Новости, что состояние пострадавшей девочки удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику. "Наш маленький герой - Соня уже дома. Еще одна мечта осуществилась… Теперь все самое плохое позади! Выздоравливай скорее!", - написала Мишонова. Омбудсмен добавила, что девочка получила на выписку в подарок от главы Химок Дмитрия Волошина хомяка.
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происшествия, химки, ксения мишонова, московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки, Ксения Мишонова, Московская область (Подмосковье)
12:27 18.02.2023
 
Пятиклассницу, пострадавшую от ударов ножа в Химках, выписали из больницы

Омбудсмен Мишонова: школьницу, пострадавшую от ударов ножа в Химках, выписали из больницы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пострадавшую от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницу выписали из больницы, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
МВД Подмосковья 7 февраля сообщило, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую 2012 года рождения госпитализировали. В четверг пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья сообщила РИА Новости, что состояние пострадавшей девочки удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику.
"Наш маленький герой - Соня уже дома. Еще одна мечта осуществилась… Теперь все самое плохое позади! Выздоравливай скорее!", - написала Мишонова.
Омбудсмен добавила, что девочка получила на выписку в подарок от главы Химок Дмитрия Волошина хомяка.
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ПроисшествияХимкиКсения МишоноваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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