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Путин нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023
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Путин нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти Россию, пишут СМИ
Путин нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023
Путин нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти Россию, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну, написал... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T03:15
2023-02-18T03:15
в мире
россия
украина
владимир путин
сша
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну, написал обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.По мнению обозревателя, американский план состоял в том, чтобы ослабить Россию и "обнести забором".Несмотря на все трудности, Владимиру Путину удалось вывести страну на мировую арену, отметил журналист. Возвращение России на международную сцену, с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью к миру, не понравилось Штатам, желавшим находиться на вершине мировой пирамиды и всеми руководить, но Путину удалось их переиграть, резюмировал Ахмед Муса Хомани.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, владимир путин, сша
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, США
03:15 18.02.2023
 
Путин нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти Россию, пишут СМИ

Al Mayadeen: решение Путина о начале спецоперации нарушило планы США по развалу России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну, написал обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.

"Владимир Путин, который стал свидетелем распада восточноевропейских, а затем и выхода ряда государств из состава СССР, быстро разгадал американский план, согласно которому США, при содействии украинской армии, могли бы поставить под угрозу существование России. Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой", — заявил он.

По мнению обозревателя, американский план состоял в том, чтобы ослабить Россию и "обнести забором".
Несмотря на все трудности, Владимиру Путину удалось вывести страну на мировую арену, отметил журналист. Возвращение России на международную сцену, с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью к миру, не понравилось Штатам, желавшим находиться на вершине мировой пирамиды и всеми руководить, но Путину удалось их переиграть, резюмировал Ахмед Муса Хомани.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 23:07
США заявили, что не ставят задачи добиваться смены власти в России
 
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