https://ria.ru/20230218/udar-1852809910.html

Путин нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти Россию, пишут СМИ

Путин нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023

Путин нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти Россию, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну, написал... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T03:15

2023-02-18T03:15

2023-02-18T03:15

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну, написал обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.По мнению обозревателя, американский план состоял в том, чтобы ослабить Россию и "обнести забором".Несмотря на все трудности, Владимиру Путину удалось вывести страну на мировую арену, отметил журналист. Возвращение России на международную сцену, с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью к миру, не понравилось Штатам, желавшим находиться на вершине мировой пирамиды и всеми руководить, но Путину удалось их переиграть, резюмировал Ахмед Муса Хомани.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230217/ssha-1852802510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир путин, сша