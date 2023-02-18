Путин нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти Россию, пишут СМИ
Al Mayadeen: решение Путина о начале спецоперации нарушило планы США по развалу России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну, написал обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.
"Владимир Путин, который стал свидетелем распада восточноевропейских, а затем и выхода ряда государств из состава СССР, быстро разгадал американский план, согласно которому США, при содействии украинской армии, могли бы поставить под угрозу существование России. Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой", — заявил он.
По мнению обозревателя, американский план состоял в том, чтобы ослабить Россию и "обнести забором".
Несмотря на все трудности, Владимиру Путину удалось вывести страну на мировую арену, отметил журналист. Возвращение России на международную сцену, с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью к миру, не понравилось Штатам, желавшим находиться на вершине мировой пирамиды и всеми руководить, но Путину удалось их переиграть, резюмировал Ахмед Муса Хомани.
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